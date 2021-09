Hay muchos motivos por los que la misión Inspiration4 de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que saldrá al espacio, si todo sale según lo planeado este miércoles, 15 de septiembre, es diferente a los vuelos que han hecho otras compañías. Blue Origin o Virgin Galactic son ejemplos de empresas que se dedican, por el momento, a los vuelos suborbitales. Pero antes de analizar esas diferencias, hay que dejar clara una cosa: ninguno de estos viajes espaciales es asequible para el bolsillo de cualquier persona de a pie. Ahora, veamos las diferencias.

Para entender por qué son misiones tan distintas, hay que mirar cómo son cada una de ellas. Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, anterior CEO de Amazon, y Virgin Galactic, del millonario Richard Branson, realizan viajes muy similares. Son los conocidos como vuelos suborbitales. En cambio, los viajes de SpaceX van más lejos aún. Vamos a verlo con un poco más de profundidad.

Diferentes tipos de viajes al espacio

Inspiration4 no es solo la primera misión al espacio con civiles de SpaceX sino que, además, es la primera que se hace en la historia. Musk está ya acostumbrado a marcar hitos en la nueva carrera espacial privada. Su empresa ya ha sido, por ejemplo, la primera en llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) gracias a un acuerdo con la NASA. Y también ha sido la primera en recibir la acreditación para llevar astronautas a la EEI después de que todo saliera bien en el primer lanzamiento.

Los viajes suborbitales que ofrecen Blue Origin y Virgin Galactic apenas salen al espacio. Traspasan la línea de Kármán, que es el lugar imaginario a 100 kilometros sobre el nivel del mar que separa la atmósfera del espacio, y sí: los pasajeros flotan y pueden observar la curvatura terrestre. Sin embargo, en realidad apenas salen al espacio y los vuelos duran unos 10 minutos. Este es el tiempo que estuvo el multimillonario Jeff Bezos en el espacio con Blue Origin, por ejemplo.

Así es Inspiration4, la primera misión con civiles de SpaceX

En el caso de la misión inspiration4 de SpaceX esto es diferente; ya que durará varios días y la nave dará una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Pero su órbita irá más allá de los 100 kilómetros de la línea de Kármán. Los cuatro civiles vivirán lo que es estar en el espacio de verdad. Más allá de apenas unos minutos de ingravidez y ver la curvatura terrestre, como en los vuelos suborbitales de Blue Origin.

El vuelo será liderado por Jared Isaacman, fundador y CEO de la empresa de pagos Shift4. Junto al experimentado piloto irán al espacio Chris Sembroski, empleado de Lockheed Martin y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; la científica Sian Proctor y Hayley Arcenaux, asistente médico de St. Jude y superviviente de un cáncer óseo infantil.

Por otra parte, Netflix ha estrenado una serie documental sobre Inspiration4 que ya cuenta con los cuatro primero capítulos. Esto es una gran diferencia entre la misión de SpaceX y los vuelos suborbitales de Virgin Galactic y compañía.

El dinero, tras los nuevos viajes espaciales

Como decíamos antes, las dos misiones tienen una cosa en común: son viajes al espacio que solo pueden permitirse los multimillonarios. ¿Y es eso cierto? La realidad es que sí, parece que el espacio es el nuevo pasatiempo de las personas con dinero. Entonces, ¿cómo es que la misión Inspiration4 de SpaceX lleva civiles al espacio?

En el caso de Inspiration4 la misión no ha sido sufragada por la NASA sino por Isaacman. Aunque con un gesto muy altruista detrás; pero es el multimillonario el que quiere marcar un hito en la carrera espacial privada junto con SpaceX. De ahí que estos astronautas sean los primeros civiles en ir al espacio. No obstante, aunque sean civiles; esto no quiere decir que no tengan trabajos valiosos por los que merecen ir al espacio.

Las diferencias entre unos viajes y otros ya hemos visto cuáles son. Sin embargo, es el dinero y quién tiene acceso a estos viajes lo que de verdad hace que dé un poco igual si unos van más lejos o no, o si pasan más tiempo fuera ahí arriba. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede permitirse a día de hoy ser turista espacial.