El jueves 9 de septiembre, en punto de las 22:00 de España y 15:00 de México, Sony celebrará un nuevo evento para mostrarnos las novedades que van en camino a la PlayStation 5. A diferencia del State of Play que tuvo lugar durante agosto, el showcase de la presente semana se enfocará en títulos de mayor importancia para la plataforma. Habrá juegos desarrollados por PlayStation Studios y algunos third-party.

Desde luego, esta es la presentación que la comunidad estuvo esperando durante varios meses, la que en otros tiempos solía formar parte del calendario de conferencias del E3. La expectación que existe alrededor del evento es bastante grande, sobre todo porque todavía seguimos en la etapa de despegue de la última generación de consolas y los jugadores están ávidos de experiencias next-gen. Repasamos, entonces, algunas cartas que podríamos ver en el showcase de la PlayStation 5.

Horizon Forbidden West

Si bien el proyecto más reciente de Guerrilla Games tuvo su propia presentación el pasado mayo, casi con total seguridad será uno de los protagonistas el 9 de septiembre. Sí, se sabe que Horizon Forbidden West llegará el 18 de febrero de 2022 tras un desafortunado retraso, pero restan conocer más novedades jugables, detalles narrativos y, por supuesto, otro vistazo a los escenarios que nos esperan en la costa oeste de los Estados Unidos.

Gran Turismo 7

De no ser por la pandemia, lo nuevo de Polyphony Digital quizá habría visto la luz en 2021. Sin embargo, finalmente el título de simulación se hará esperar hasta el siguiente año. La última vez que lo vimos en movimiento fue a mediados de 2020, así que ya es tiempo de que ofrecer un nuevo adelanto. Será la primera vez que la franquicia saque provecho del potencial técnico de la PlayStation 5.

Final Fantasy XVI

Presentado por sorpresa en septiembre de 2020, Final Fantasy XVI tiene pendiente mostrarnos sus primeras escenas con jugabilidad corriendo en la PlayStation 5. Aunque no sabemos con certeza cuándo estará disponible, Naoki Yoshida, productor del juego, señaló en julio que el desarrollo marcha por buen camino. El guion ya está listo y las grabaciones de voz están a punto de finalizarse. ¿Veremos un nuevo tráiler esta semana? Esperemos que sí.

GTA 5 y las posibles remasterizaciones

Es un hecho que la versión next-gen de GTA 5 llegará a la PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 11 de noviembre. Sin embargo, hasta la fecha Rockstar Games no ha compartido un solo tráiler para presumir las mejoras gráficas. Teniendo en cuenta la buena relación que existe entre Sony y Rockstar, no sería extraño ver el primer avance durante el evento.

Se especula, además, que Rockstar lanzará las remasterizaciones de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas a finales del año en curso. ¿Por qué no aprovechar el escenario de PlayStation para anunciarlas?

God of War: Ragnarok

Sin lugar a dudas, la secuela de God of War (2018) es lo más esperado del showcase, pese a no existir ninguna confirmación de su presencia. La comunidad lo conoce como God of War: Ragnarok porque Kratos y Atreus se adentrarán en la batalla del fin del mundo de la mitología nórdica, pero no es el nombre oficial. Después de ver un simple logo el año anterior, lo ideal sería que Sony Santa Monica libere un primer tráiler en condiciones.

¿Habrá sorpresas en el evento de la PlayStation 5?

Si Sony sigue el camino de anteriores eventos, seguramente tienen preparada una o más sorpresas. Entrando en el terreno de la especulación, quizá veamos la presentación de una nueva IP. Es un secreto a voces que algunos estudios de PlayStation, incluyendo a Sony Santa Monica, trabajan en nuevas propiedades intelectuales, sin olvidar las recientes asociaciones que han cerrado con compañías third-party.

También podemos poner sobre la mesa la probable adquisición de Bluepoint Games. Según rumores, están trabajando en un remake de Metal Gear Solid. Por su parte, Naughty Dog estaría avanzando con el modo multijugador de The Last of Us Part II (Factions). Por último, es imposible eludir los rumores del regreso de Silent Hill, si bien el tema de Abandoned parece ser un circo ajeno a PlayStation. Tenemos que ser pacientes y esperar al 9 de septiembre para salir de dudas.