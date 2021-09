En el reciente lanzamiento de la nueva línea de dispositivos Surface, Microsoft dio a conocer el Surface Duo 2. La nueva versión de su smartphone plegable con Android incorpora hardware a tono con un teléfono de alta gama y promete corregir varias de las falencias de la versión original presentada en 2020.

Sin embargo, el lanzamiento de la segunda generación del Surface Duo no significa que Microsoft se olvide completamente del primer modelo. Según The Verge, la firma de Redmond sigue comprometida con actualizar el sistema operativo de su móvil original, aunque no necesariamente a la versión más avanzada.

El Surface Duo recibiría "pronto" la actualización a Android 11. Y sí, "pronto" con comillas porque no se ha informado una fecha específica para el update. Solo se ha dicho que será antes de fin de año.

En sí, la noticia tiene dos lecturas. Por un lado, el salto desde Android 10 puede significar una mejora drástica en el funcionamiento del dispositivo, porque la actual versión del software ofrece soporte nativo para equipos con doble pantalla. Pero por otro quiere decir que, sin importar cuánto se esfuerce Microsoft, el smartphone ya está condenado a ser considerado "obsoleto".

Con el lanzamiento de Android 12 a la vuelta de la esquina, que un teléfono de 1.400 dólares -y con más de un año en el mercado- recién esté pensando en dar el salto a Android 11, habla claramente de que ha quedado anticuado.

Dentro de esta novedad agridulce sí hay un dato positivo para los usuarios del Surface Duo original. Con la actualización a Android 11, es posible que el móvil reciba al menos una parte de las mejoras que Microsoft ha logrado sobre el software durante el desarrollo del Surface Duo 2.

Si bien las diferencias de hardware entre las dos generaciones del plegable son notorias, quienes tienen un Surface Duo (por pocos que sean) pueden ilusionarse con optimizar, por fin, su experiencia de uso.

Por ahora es una incógnita si el primer modelo de Surface Duo podrá ejecutar Android 12 en el futuro. Por como vienen las cosas, de todos modos, es improbable que lo sepamos en el corto plazo. Sí es una realidad que el Surface Duo 2 llegará a los usuarios con Android 11, y bajo la promesa de actualizarse lo más pronto posible al próximo SO de Google. De todos modos, esto recién ocurriría bien entrado el 2022.