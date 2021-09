Tras meses de espera, iOS 15 ya está comenzando a llegar a los iPhone compatibles. La nueva versión del sistema operativo de Apple incluye importantes cambios. Entre ellos, mejoras en FaceTime, la posibilidad de extraer texto de imágenes o un completo rediseño en Safari. No obstante, algunas de las funciones más esperadas, como los nuevos ajustes de privacidad o la característica que permite controlar el iPad junto al Mac, llegarán más adelante.

SharePlay es una de las funciones más destacables de iOS 15. Esta novedad, recordemos, permite a los usuarios compartir la reproducción de música, series y películas, de forma simultánea y a través de FaceTime. Si bien la característica estaba disponible en las primeras betas, la compañía comunicó que iba a desactivarse y que estará disponible en una futura actualización.

Los usuarios tendrán que esperar para poder incluir dominios personalizados en una cuenta de iCloud, característica que llegará gracias a iCloud+. El informe de privacidad, que permitirá ver con detalle qué permisos utilizan las aplicaciones y cuándo se han utilizado por última vez, también estará disponible más adelante. Sucede lo mismo con la navegación en 3D a través de CarPlay. Esta novedad no solo estará disponible en un número limitado de ciudades, sino que se activará, probablemente, en una futura actualizaciones de iOS 15.

Durante la Keynote inaugural de la WWDC, Apple anunció una función llamada "Legacy Contacts". Esta función permite que algunos contactos puedan acceder a un ID de Apple de una persona fallecida para obtener el contenido almacenado en la cuenta. Si bien las primeras betas mostraban esta funcionalidad, la compañía terminó desactivándola para anunciar que llegará en una futura actualización.

Las funciones de iOS 15 relacionadas con los AirPods que llegarán más adelante

Foto por Miguel Angel Avila en Unsplash

Una de las novedades de iOS 15 que Apple no anunció, pero que se dejó ver más adelante, es la posibilidad de buscar unos AirPods Pro o AirPods Max a través de la red "Find My". Los AirPods permiten ser localizados mediante la app "Buscar", pero solo si el iPhone está a la alcance. Al formar parte de la red "Find My", los auriculares podrán conectarse de forma privada a otros dispositivos para enviar la ubicación al propietario y así poder encontrarlos fácilmente, incluso si el iPhone no está conectado a los auriculares.

La última información acerca de esta función proviene de la web de Apple, que se ha actualizado detallando que esta característica estará disponible "este otoño". Sugiere, por lo tanto, que no llegará junto a la versión inicial de iOS 15.

El Audio espacial en Apple Music con seguimiento dinámico de la cabeza también estará disponible más adelante. Esta función sirve para escuchar música con un sonido más envolvente, similar al que se consigue al ver series y películas en plataformas como Netflix, Disney+ o Apple TV Plus y cuando el usuario lleva puestos unos AirPods Pro o AirPods Max. Apple también confirmó que la función llegaría en otoño.

Algunas características para el iPad y los iPhone 13 Pro tendrán que esperar

CUPERTINO, CALIFORNIA - September 14, 2021: Apple CEO Tim Cook showcases the advanced camera system on the new iPhone 13 Pro during a special event at Apple Park. (Photo by Brooks Kraft/Apple Inc.)

"Control Universal", la función más esperada de iPadOS y macOS que permitirá utilizar el iPad y Mac con el mismo trackpad o teclado y compartir contenido entre ambos dispositivos de forma instantánea, se hará esperar un poco más. Probablemente, hasta que Apple anuncie macOS Monterey, versión del sistema operativo que todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial.

La compañía, además, planea incluir algunas funciones exclusivas para los iPhone 13 Pro que estarán disponibles mediante una futura actualización de software de iOS 15. Una de ellas es el soporte para video en ProRes, formato de vídeo que la calidad de imagen y ofrecerá una edición más fluida.