Apple ha decidido retrasar el lanzamiento de SharePlay, una de las funciones de iOS 15 anunciadas durante la WWDC 2021. La compañía de Cupertino ahora dice que la característica que permite compartir experiencias de entretenimiento a través de FaceTime, llegará en alguna de las actualizaciones posteriores de iOS 15.

SharePlay ya había visto la luz en las más recientes versiones beta de iOS 15, iPadOS 15 y tvOS 15 y macOS Monterrey. No obstante, las próximas versiones para desarrolladores contarán con la función para compartir contenido desactivada. Esto podría tomar por sorpresa a muchos testers que ya vienen usando la herramienta.

Apple dice que están encantados con el "entusiasmo visto por la comunidad", sin embargo, SharePlay ahora se desactivará, aunque prometen activarlo nuevamente en futuras versiones beta para desarrolladores. En esa línea, se espera que llegue para todo el público luego de la versión inicial de iOS 15, que podría llegar en septiembre u octubre.

SharePlay ahora es opcional para los desarrolladores de iOS

Los desarrolladores que necesitan la API de SharePlay para continuar con sus desarrollos, podrán hacerlo a través de un perfil creado específicamente para esta función. "Para garantizar que no haya interrupciones en su desarrollo, hemos proporcionado un perfil de desarrollo que permitirá la creación y recepción de sesiones grupales a través de la API", dice Apple.

SharePlay fue una de las funciones estrella de iOS 15. Como Apple explica, esta permite que los usuarios puedan "compartir experiencias" a través de FaceTime como escuchar música juntos con Apple Music, ver una serie o película de forma sincronizada y compartir la pantalla para mostrar una app.

No quedan dudas de que la propuesta hubiese sido muy valorada en los inicios de la pandemia, donde muchas personas estaban confinadas. Ahora, no obstante, también podría resultar útil, ya que los encuentros presenciales aún no vuelven al nivel anterior a la COVID-19.

SharePlay funcionará en iPhone, iPad y Mac. La función ofrecerá controles de reproducción compartidos de modo tal que cualquier participante pueda pausar o avanzar el contenido. Algunos de los principales servicios de entretenimiento ofrecerán soporte desde el inicio. Entre ellos Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch, entre otros.