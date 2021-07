Una de las novedades mas importantes de iOS 15 es la nueva versión de Safari. El navegador por excelencia para el iPhone mantiene las funciones de seguridad que llegaron con iOS 14, como el control de contraseñas o el informe de privacidad, pero recibe un lavado de cara en la mayor parte de su interfaz.

El cambio más notorio de Safari en iOS 15 es la nueva barra de pestañas. Ahora se ubica en la parte inferior y ofrece un acceso más rápido con una sola mano. La nueva ubicación, eso sí, no es tan cómoda como cabe esperar. La barra de pestañas también integra la barra de búsqueda, y al pulsar sobre ella para escribir una dirección web, se desplaza hacia la zona superior de la pantalla. Se trata de un animación poco intuitiva. Afortunadamente, la próxima versión de la beta de iOS 15 solucionará este problema tan incomodo.

Adicionalmente, la nueva barra de pestañas en Safari permite realizar acciones mediante una pulsación prolongada. De esta forma, es posible copiar o compartir el enlace rápidamente, añadir la web a nuestra lista de lectura o mover la ventana a un grupo de pestañas.









El grupo de pestañas es otra de las novedades que llega con la próxima versión del sistema operativo para el iPhone. Funciona de manera muy similar a las clásicas carpetas de aplicaciones. Es posible crear grupos con nombres personalizados para reunir aquellas pestañas que tengan relación con una búsqueda. Por ejemplo, si estás organizando un viaje, puede crear un grupo para almacenar todas las páginas relacionadas con las reservas, actividades, etc.

La nueva versión de Safari incluye, además, nuevos gestos para navegar entre pestañas. Son muy similares a la navegación por gestos del iPhone, con la posibilidad de deslizar hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre las webs. También es posible hacer un gesto hacia arriba desde la pestaña para poder acceder a la vista previa de todas las pestañas.

Una página de inicio rediseñada

La nueva versión de Safari en iOS 15 hereda una de las características más destacables de macOS Big Sur: la página de inicio personalizable. Ahora, los usuarios podrán añadir imágenes como fondos para la pantalla de inicio, así como seleccionar qué opciones quieren ver en la pantalla principal del navegador

Safari añade un botón para activar o escoger el orden de accesos directos, tales como las páginas visitadas recientemente, las pestañas de iCloud, lista de lectura o el informe de privacidad que llegó con iOS 14.

Otras mejoras que llegan a Safari con iOS 15





Las extensiones son una especie de aplicaciones disponibles para Safari, y que en la mayoría de ocasiones añaden más funciones o mejoran la experiencia a la hora de navegar por internet. Por ejemplo, hay extensiones que permiten bloquear rastreadores o añadir más opciones de privacidad. Esta función ya estaba disponible en Safari para macOS Big Sur. Ahora, llegan al iPhone y iPad.

Las extensiones de Safari se pueden descargar desde la App Store. Para buscarlas, los usuarios deberán acceder a Ajustes > Safari > Extensiones > Más extensiones. Por el momento, hay un número limitado de extensiones para Safari en iOS 15, pero es probable que aumenten durante las próximas actualizaciones.

En iOS 15, Safari permite realizar una búsqueda por voz. Con esta opción, podemos pedirle al navegador de Apple que acceda a una web, busque una palabra o muestra imágenes de, por ejemplo, animales. La búsqueda por voz se puede activar a través del icono del micrófono que aparecerá junto a la barra de búsqueda.

El navegador de Apple no se queda sin mejoras de seguridad. Apple anunció recientemente la retransmisión privada de iCloud, una función muy similar a una VPN que encripta la navegación y protege la dirección IP para que los servicios de internet no la muestren y no pueda ser rastreada por terceros.