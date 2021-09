Apple no acostumbra decir cuánta RAM tienen sus smartphones. Esta información técnica no solo es omitida en sus presentaciones; también está ausente en la pestaña de especificaciones del producto en su web oficial. No obstante, la cantidad de memoria de los iPhone 13 ha salido a la luz a través de un confiable método utilizado anteriormente.

Dado que los iPhone 13 aún no han llegado a sus propietarios, no es posible verificar la cantidad de RAM directamente en el terminal (iOS tampoco brinda esa información). Según reporta MacRumors, la última versión beta de Xcode 13 revela que los nuevos terminales de Apple tienen la misma cantidad de memoria RAM que los teléfonos presentados el año pasado, es decir, los iPhone 12.

En concreto, los archivos de la herramienta de desarrollo de Apple han revelado que los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max cuentan con 6 GB de RAM. Los iPhone 13 y el iPhone 13 mini, por su parte, tienen 4GB de RAM. Se trata de los mismos valores que Xcode 12.1 reveló el año pasado para los iPhone 12.

La diferencia en memoria RAM no es solo cosa del iPhone 13

La diferencia de la cantidad de memoria RAM entre los modelos más avanzado del catálogo no es exclusiva de los iPhone 13, está presente desde el iPhone 11. Y es que Apple quiere ofrecer ese "plus" en los modelos Pro. No obstante, la discrepancia entre los smartphones de la manzana y los de la competencia es pronunciada en valores relativos, pero no tanto en rendimiento.

Por ejemplo, mientras que el iPhone 12 cuenta con 4 GB de RAM, su oponente de Samsung, el Galaxy S21, posee 8 GB. La diferencia podría ser chocante entre los 12 GB o 16 GB de memoria RAM del Galaxy S21 Ultra frente a los 6 GB del iPhone 12 Pro Max. Sin embargo, por diversos factores, iOS necesita mucha menos memoria RAM para funcionar óptimamente que Android, ya que optimiza mejor los recursos.

Los nuevos iPhone 13 se podrán reservar a partir del 17 de septiembre en España y del 1 de octubre en México. En el primer caso. estarán disponibles desde el 24 de septiembre. y en el segundo el 8 de octubre.