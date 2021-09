Guillermo del Toro está a punto de lograr lo que por años intentó hacer: una serie en la que pudiera volcar todas sus obsesiones. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities es quizás el proyecto más ambicioso del realizador mexicano y también el más curioso. Lo llevará a cabo en Netflix, lo que asegura que la futura serie pueda convertirse en un proyecto a largo plazo.

La producción de la serie ha sido un largo trayecto que comenzó en el 2018 con el nombre tentativo de 10 After Midnight. También de naturaleza antológica y autoconclusiva, el proyecto incluía historias de terror o género fantástico bajo el prisma de varios directores.

Pero la producción sufrió varios retrasos, en especial por el hecho que se trataba de una propuesta que abarcaba múltiples puntos a la vez. La intención de Del Toro era reunir un grupo selecto de talento para la producción. Desde un equipo de guionistas soñado hasta directores de envergadura. La ambiciosa propuesta de Del Toro por algunos años pareció irrealizable.

Pero finalmente, y con un cambio de nombre a cuestas, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities parece haber alcanzado un punto de producción concreto. Aún sin fecha de estreno, la serie ya puede presumir de un equipo detrás de cámara de considerable importancia e interés. Te contamos todo lo que sabemos hasta ha trascendido de la producción.

¿Qué es exactamente 'Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities'?

La serie de Netflix centrará su atención en historias individuales del género de la fantasía y el terror. El nombre de la serie hace referencia al libro de Del Toro en que se muestra su laborioso proceso de trabajo.

El ejemplar, publicado en el 2013 y que cuenta con la co autoría de Marc Scott Zicree, es un curioso libro objeto de producción cinematográfica. En él se incluyen la manera en la que Guillermo del Toro recopila referencias y su largo proceso de investigación para sus películas más conocidas.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities tiene la intención de emular el sentido modular y fragmentado del libro. Se ha comentado que se trata de una serie que intentará crear varios puntos de vistas sobre el terror y la fantasía, basada en el peculiar punto de vista del director. El llamado “hacedor de monstruos” es conocido por su inclinación a crear criaturas fantásticas de considerable belleza y sensibilidad. Además de historias en la que mezcla una rara sensibilidad y el horror.

¿Quiénes estarán detrás de las cámaras del proyecto?

Netflix confirmó hace poco que Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities ya cuenta con un destacado grupo de directores. La mayoría están relacionados con el ámbito del terror y con algunos títulos reconocidos a cuestas.

Uno de los primeros nombres en confirmarse fue el de Jennifer Kent, directora de la recordada The Babadook y la durísima The Nightingale. La plantilla también incluye a Panos Cosmatos (Mandy), Vincenzo Natali ( The Cube) Ana Lily Amirpour (Una chica vuelva a casa sola de noche).

¿Qué podremos ver en 'Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities'?

Según el comunicado oficial, a serie de Netflix tendrá un acento definitivo en el terror. “En Cabinet of Curiosities, el aclamado cineasta ganador del Oscar y creador y productor de la serie, Guillermo del Toro, ha reunido una colección de historias sin precedentes que definen el género y pretenden desafiar nuestras nociones sobre el terror”.

Para Netflix, que estrenó este año la trilogía Fear Street de R. L. Stine, la serie podría ser la oportunidad de tener un nuevo éxito en el género. Y así lo deja claro en su comunicado. “De lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco o de lo clásico a lo espeluznante, estos ocho cuentos sofisticados y siniestros (incluyendo dos obras originales de Del Toro) serán llevados a la vida por un equipo de creadores elegido personalmente por Del Toro”.

Por ahora se ha revelado que habrá un episodio de Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities que Jennifer Kent dirige basado en una obra original de Del Toro. El capítulo estará protagonizado por Andrew Lincoln de The Walking Dead y la actriz Essie Davis.

Por su parte, el actor F. Murray Abraham encabezará un episodio escrito por David S. Goyer (El caballero oscuro) y dirigido por David Prior. El actor Tim Blake Nelson encabezará una historia escrita por Regina Corrado, bajo la dirección de Guillermo Navarro. Crispin Glover y Ben Barnes se adentrarán en el mundo de H.P. Lovecraft bajo la dirección de Keith Thomas. Un punto alto de la serie, es el regreso de Peter Weller (Robocop) dirigido por Panos Cosmatos.

¿Cuántos capítulos tendrá?

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities contará con ocho episodios con una duración cercana a los 90 minutos.

¿Cuándo se estrena?

Todavía no hay fecha de estreno para la serie de Netflix, pero se rumorea que podría ser el plato fuerte del Halloween de 2022 para la plataforma.