En un tiempo en el que muchas franquicias están llevando al formato live-action producciones que inicialmente fueron presentadas de forma animada, Guillermo del Toro quiere ir en dirección contraria. Fiel a una parte de su filmografía, el cineasta ve en el cine de animación una forma de hacer películas que no encuentra mediante otros recursos.

Aunque parte de su obra cinematográfica ha estado asociada con las propuestas live-action, esa tendencia no le impide al cineasta valorar otra forma discursiva. Hay que tener en cuenta que, con Pinocho (2022), el director viene de ganar los principales premios en la industria del cine dentro de la categoría de mejor película animada.

Puede que el trabajo durante esa producción haya sido el punto de quiebre definitivo hacia su interés por el cine animado. En una reciente ponencia, Guillermo del Toro describió parte de la dinámica cinematográfica actual, reflexionando sobre el pulso entre el cine animado y el live-action, entre otros aspectos.

Los planes futuros de Guillermo del Toro

El cineasta fue una de las personalidades invitadas al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, evento que fue reseñado por The Hollywood Reporter. En este marco, Guillermo del Toro se refirió a sus planes futuros y su interés por acercarse, cada vez más, al formato animado. Ante la audiencia, el director dijo: "Hay un par de películas live-action más que quiero hacer, pero no muchas. Después de eso, solo quiero hacer animación. Ese es el plan".

¿Qué hace especial este formato para el director? En sus palabras: "La animación es la forma más pura de arte y ha sido secuestrada por un grupo de matones. Tenemos que rescatarlo. Creo que podemos introducir un montón de cosas buenas en el mundo de la animación, como un caballo de Troya".

Para llegar a esa última idea, Guillermo del Toro se apoyó en los éxitos recientes de producciones como Spider-Man: cruzando el multiverso. Al respecto, dijo: "Los tres éxitos del Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles y Super Mario Bros.: la película están moviendo las cosas, lo que permite un poco más de libertad. Pero aún quedan grandes peleas".

La industria del cine actual y un mensaje a las nuevas generaciones

El cineasta se refiere a ese combate que, cada tanto y aun con su reputación, tiene que dar sobre la mesa de los estudios de producción. Sobre ese pulso, Guillermo del Toro comentó: “Todavía me dicen que no. En los últimos dos meses, dijeron que no a cinco de mis proyectos. Así que no desaparece. Hacer películas es comer un sándwich de mierda. Siempre hay mierda, solo que a veces obtienes un poco más”.

En ese marco, Guillermo del Toro también tuvo palabras para los realizadores que están comenzando con sus carreras. A ellos, dejó las siguientes palabras, que describen parte de la industria cinematográfica y, a la vez, pueden servir como ideas motivadoras: "La tasa de productividad frente a sus esfuerzos seguirá siendo frustrantemente difícil y larga. Siempre se encontrarán con pendejos. Pero tengan fe en las historias que quieren contar y esperen a que alguien quiera comprarlas".

