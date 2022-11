Dentro de los estrenos de Netflix están los últimos cartuchos de la plataforma para este año. En cuanto a volumen, las series y las películas ofrecerán una cantidad de estrenos similar. Además, también habrá opciones en cuanto a documentales, con tres nuevos. En términos generales, hay varias franquicias e historias a destacar en el catálogo.

Respecto a las series, en los estrenos de Netflix para diciembre resaltan producciones como

Emily in Paris, con su tercera temporada, Alice in Borderland, en su segunda temporada, ¡Dale, dale, dale!, Madre solo hay dos, que llega con su tercera temporada, y

The Witcher: El origen de la sangre. Esta última guarda relación directa con The Witcher, para ampliar ese universo dentro del servicio.

Hay varias novedades en las películas de estreno en Netflix durante diciembre. Dentro de ellas están Trol, Scrooge: Cuento de Navidad, para abrir la temporada de fiestas; El amante de lady Chatterley; y, como una de las más esperadas del segundo semestre del año, Pinocho de Guillermo del Toro. Esto es debido a que el director es uno de los más prestigiosos y la historia forma parte de la cultura pop contemporánea.

A continuación, repasamos todos los estrenos:

Series de Netflix

La flor más bella: 7 de diciembre.

El novato: 16 de diciembre.

Emily in Paris (Temporada 3): 21 de diciembre.

Alice in Borderland (Temporada 2): 22 de diciembre.

¡Dale, dale, dale!: 23 de diciembre.

Madre solo hay dos (Temporada 3): 25 de diciembre.

The Witcher: El origen de la sangre: 25 de diciembre.

The Circle: EE.UU. (Temporada 5): 28 de diciembre.

La Reina del Sur: (Temporada 3): 30 de diciembre.

Chicago Party Aunt: Parte 2: 30 de diciembre

Estrenos de Netflix: películas

Trol (1 de diciembre)

Scrooge: Cuento de Navidad (2 de diciembre)

El amante de lady Chatterley (2 de diciembre)

Pinocho de Guillermo del Toro (9 de diciembre)

Todavía creo en Santa (14 de diciembre)

Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades (16 de diciembre)

Reviviendo la Navidad (20 de diciembre)

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (23 de diciembre)

Matilda, de Roald Dahl: El musical (25 de diciembre)

Ruido de Fondo (30 de diciembre)

Documentales de Netflix