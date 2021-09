Google todavía no ha lanzado a la venta los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro, pese a que muchas de sus características ya han sido desveladas oficialmente por la compañía o se han filtrado recientemente. Los últimos reportes auguran un lanzamiento para finales del mes de octubre. Google, mientras tanto, continúa mostrando pequeños adelantos con el objetivo de llamar la atención de los consumidores.

El terminal que llegará con un procesador propio e importantes mejoras en el apartado fotográfico está expuesto en la Google Store que la compañía inauguró el pasado mes de mayo en la ciudad de Nueva York. Los clientes, eso sí, solo pueden ver el curioso diseño a través de un cristal. No es posible sostener el Google Pixel 6 y mucho menos comprarlo, dado a que todavía no está a la venta. De hecho, y como comentan en el portal Wccftech, el smartphone no ha sido certificado por la FCC.

Se trata, por lo tanto, de una estrategia de marketing que permitirá a los neoyorquinos y turistas que visitan la ciudad conocer con mayor detalle cómo es el aspecto de este terminal, así como tener más información acerca del código QR que aparece junto al dispositivo y que redirige a la página de información sobre el Pixel 6 disponible en la web de Google.

Cada vez conocemos más detalles de los nuevos Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro





Google se muestra reacia a desvelar las especificaciones técnicas de ambos modelos, aunque la compañía ya ha confirmado importantes detalles. Entre ellos, que el Google Pixel 6 Pro llegará con una triple cámara, incluyendo un sensor ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de cuatro aumentos. El Pixel 6, en cambio, incluirá una doble cámara sin el sensor para el zoom.

Los Google Pixel 6, además, destacan por su procesador Sensor. Un chipset diseñado por Google —y presuntamente fabricado por Samsung— que, según los últimos detalles, llegará con una configuración de 8 núcleos (dos ARM Cortex-X a 2.802 GHz, otros dos Cortex-A76 con 2.253 GHz y los cuatro restantes Cortex-A55 a 1.80 GHz) y una GPU Mali-G78 de ARM. Google, además, ha confirmado que el SoC llegará con importantes avances de machine learning. Esos permitirán mejorar el resultado de las fotografías, y obtener un reconocimiento de voz más preciso, entre otros usos.

La fecha de anuncio oficial de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro, si hacemos caso de los últimos rumores, será el próximo 19 de octubre. Su comercialización comenzaría el 28 de octubre. Los precios, por el momento, siguen siendo una incógnita.