Los iPhone 13 Pro y Pro Max llegan con el nuevo chip A15 Bionic y una ligera modificación en su GPU frente a los iPhone 13. Este extra de núcleos permite dotar a ambos modelos de potencia gráfica suficiente para algunas de sus funciones exclusivas, como la grabación de vídeo en ProRes. Apple presume de su nuevo chip destacando que la GPU es hasta un 50% mayor que la de la competencia. Pero, ¿cómo mejora el rendimiento del A15 Bionic frente al 14 Bionic de los iPhone 12 Pro?

Si bien es obvio que hay una diferencia en la potencia frente al procesador del año pasado, la compañía de Cupertino no detalló importantes cambios durante la presentación de los iPhone 13. No obstante, un usuario con acceso a una unidad de un iPhone 13 Pro (vía MacRumors), ha podido realizar una prueba a través de la herramienta GeekBench para conocer algunos detalles sobre el rendimiento de este nuevo modelo y compararlo con los iPhone 12 Pro.

Los resultados, como caben esperar, otorgan una mayor potencia a los nuevos modelos de iPhone. En concreto, el iPhone 13 Pro —que aparece como iPhone 14,2 en la ficha del benchmark—, ha conseguido una puntuación de 14216 en las pruebas de rendimiento gráfico. El iPhone 12 Pro tiene una puntuación de 9123 en la misma prueba. La diferencia entre ambos smartphones es de aproximadamente el 55%.

El iPhone 13 es hasta un 15% más potente que el iPhone 12

Los iPhone 13 cuentan con el mismo SoC que los iPhone 13 Pro y Pro Max. No obstante, recordemos, la GPU es ligeramente inferior, con cuatro núcleos en vez de cinco. La diferencia en el rendimiento gráfico de los modelos base frente a los iPhone 12, por lo tanto, no es tan notoria como sí sucede en los anteriores modelos. No obstante, también hay un importante salto de potencia.

En concreto, el iPhone 13 —aparece como iPhone 14,5 en las pruebas— ha conseguido 10608 puntos en Metal (examen de la GPU). Es una puntuación, según la citada fuente, un 15% más alta que la del chip A14 Bionic del iPhone 12.

Hay que tener encima cuenta, además, que los nuevos iPhone incluyen características más avanzadas, como las mejoras en el apartado fotográfico y la grabación de vídeo o una pantalla ProMotion en los modelos Pro.