Una de las novedades de los iPhone 13 Pro es la posibilidad de capturar vídeo con ProRes, el sistema de codecs de vídeo de Apple que conserva una mayor calidad de imagen y mejoran el rendimiento de edición. Es una función pensada especialmente para aquellos creadores de contenido que buscan grabar vídeos profesionales con un smartphone. La función en 4K, sin embargo, no está disponible en todas las variantes de almacenamiento.

Los iPhone 13 Pro, recordemos, llegan con versiones de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB de memoria. Todas estas variantes son capaces de grabar y guardar aquellos vídeos capturados con una resolución de 1080p, 30 fps y con ProRes activado. No obstante, aquellos usuarios que quieran grabar vídeo con estas características, pero en calidad 4K, deberán optar por un almacenamiento interno que vaya a partir de los 256 GB, dado a que Apple ha confirmado que el modelo con 128 GB no admiten una resolución tan elevada.

El iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max admiten grabación de vídeo ProRes a 1080p 30 fps con la opción de almacenamiento de 128 GB y hasta 4K con 30 fps en las opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Menciona Apple en el comunicado de prensa sobre los iPhone 13 Pro.

Grabar vídeo en 4K con ProRes podría llenar el almacenamiento de tu iPhone 13 Pro

La compañía no ha confirmado un motivo por el que la posibilidad de grabar vídeo en 4K con ProRes no está disponible en la versión de almacenamiento base. No obstante, es muy probable que se deba al gran tamaño de los clips grabados con los mencionados codificadores y decodificadores de vídeo.

La posibilidad de grabar vídeo con ProRes también parece haber sido el motivo por el que los iPhone 13 Pro tienen unos gráficos más potentes frente a los modelos más económicos de la nueva familia. Si bien ambos incluyen el mismo chip A15 Bionic, Apple ha añadido una GPU de 5 núcleos en los modelos superiores, mientras que la de los iPhone 13 es de 4 núcleos. La función ProRes, que se podrá configurar a través de los ajustes del sistema, llegará en una futura actualización de iOS 15, tal y como confirmó la compañía durante el evento de presentación.