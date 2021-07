No es fácil saber cómo superar una ruptura. Y si se juntan los problemas sentimentales con los logísticos, más todavía. Postdates es una startup que quiere facilitar al menos uno de los dos. Nació como una versión del servicio de mensajería Postmates, pero para recoger los objetos personales que te has dejado en casa de tu ex pareja. O ex rollo. O ex lío de una noche.

Postdates te pide seleccionar el tipo de relación: esporádica, convivencia o salir juntos. En cada categoría, hay objetos preestablecidos, como gafas de sol, cargador del móvil o unas zapatillas. También se pueden agregar elementos personalizados. En 24 horas, la startup promete acabar con el mal trago que puede suponer ir a recoger cualquiera de estos objetos.

Por ahora, este servicio está solo disponible en Nueva York y Los Ángeles, donde se han aliado con las empresas, Airpals y Gourmet Runner, respectivamente, con tarifa entre los 25 y los 35 dólares. No es barato, pero librarte de la incomodidad de tener que ver a tu ex, para algunos, no tiene precio. Sobre todo si es un factor para saber cómo superar una ruptura.

Detrás de Postdates está la artista Ani Acopian, la productora Suzy Shinn y el desarrollar de producto Brian Wagner. "Tuvimos la idea a finales de 2019, pero fue solo una broma que Ani tuiteó. A principios de 2020 lo quisimos hacer realidad, pero no pensamos que tuviéramos los recursos para hacerlo. Hasta que en 2021 conocimos a Brian Wagner y decidió invertir su tiempo y dinero para hacer que sucediera", explicó a Hipertextual Suzy Shinn.

Postdates no es, sin embargo, una startup normal. No busca una ronda de financiación de millones de dólares como cualquier startup de Silicon Valley. Ni siquiera tener beneficios con su idea que puede ayudar a superar una ruptura. "No huimos de ser una startup con inversores pero nunca fue nuestro plan. Como mucho, queremos conocer a gente que esté involucrada con nuestros esfuerzos", aclaró Shinn.

"Si alguien quiere contratarnos por nuestros cerebros extraños, estaríamos felices. No lo estaríamos si tuviéramos que seguir con Postdates durante cinco años más. No sería 'real'". Suzy Shinn

Son una especie de "antistartup". Nunca se han planteado vivir de su idea ni de otra que pueda ayudar a superar una ruptura. El objetivo nunca ha sido sacar provecho económico, "es arte". Pero eso no significa que no tengan clientes. Por ahora, tienen cerca de 50 pedidos pendientes.

Cómo superar una ruptura gracias a una startup

Postdates

Para que se lleve a cabo, primero se hace una solicitud, que la ex pareja tiene que aceptar. Si lo hace, solamente tendrá que dejar los objetos listos en el pomo de la puerta para que el mensajero llegue con las bolsas que le proporciona Postdates. Dentro puede ir prácticamente todo, menos alcohol, droga, armas, animales o cualquier otra cosa que no quepa en una bolsa.

Postdates también ha pensado que no todos los ex saben cómo superar una ruptura. O que un rollo de noche puede acabar dando problemas. Por eso toda esta operación se realiza desde la mayor seguridad posible. "No compartimos direcciones ni con la persona que recibe o envíe la bolsa. Nuestra política es la de no compartir nunca información personal entre los usuarios; nuestra app nunca envía información personal servidor o dispositivos, lo que asegura que nadie tenga acceso a ella", afirmó Brian Wagner a este medio.

Ani, Suzy y Brian no son las típicas personas que buscan montar una startup y hacer millones. Es un planteamiento poco común si tenemos en cuenta la fiebre que hemos vivido en los últimos años. La búsqueda de la idea perfecta que dé para una ronda de financiación de varios millones de dólares. Y con suerte una salida a bolsa. Y con más suerte la venta de la idea a una de las grandes.

Sin complicaciones, y más si tenemos que superar una ruptura

Pero Postdates es distinta. Apuestan a que no todo tiene que ser un negocio viable y que, además, no todos necesitan beneficiarse de su idea. Han creado, en definitiva, una empresa que reconocen que no es indispensable. Ani Acopian dijo a TechCrunch que "no todo el mundo necesite este tipo de servicios, pero creo que ya estamos en ese punto. Cuando todo lo que se tiene que hacer es levantar el espejo".

Amazon, Glovo o Wetaca: las apps para ahorrarnos tiempo no paran de crecer

Las startups para hacernos la vida más fácil -o que nos diga cómo superar una ruptura- es una constante. El delivery engloba la comida a domicilio, la compra del supermercado y el chico de los recados. No por nada es una de las oportunidades de negocio más codiciadas. Las hay para todos los gustos; dentro de las más curiosas startups como RealWorld, que busca simplificar la vida adulta para los jóvenes. En resumen, explican a la Generación Z cómo se firma un contrato de trabajo, contratar un seguro médico o alquilar un piso.

Dentro de estas ideas está el concepto de ganar tiempo, una de las grandes ambiciones de todos los jóvenes. De ahí el éxito de Amazon para traerles a casa todo lo que necesiten, de apps de comida a domicilio como Glovo o de Wetaca para ahorrarles el tiempo de cocinar a diario.

En Postdates, el servicio por librarte del mal trago de volver a ver a tu ex o al rollo de una noche que no quieres volver a ver lo llaman "labor emocional" y se paga como si fuera un impuesto. Para algunos, un gravamen para superar una ruptura. ¿Pagaría la gente para que otra persona se ocupe del manejo emocional de una situación? La respuesta parece ser que sí.

La existencia de Postdates responde también a la manera en la que valoramos las relaciones sentimentales actualmente. Algo distinto que las generaciones anteriores. Tinder ha cambiado la manera en la que buscamos pareja, para eso llegaron las apps y lo cambiaron todo. Con él la búsqueda por filtros, pero también la importancia de la practicidad.

Ignasi Puig Rodas, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas, opinó para Hipertextual que Postdates es otro ejemplo de cómo delegamos en las apps para casi todo: desde los mapas hasta afrontar problemas sentimentales y superar una ruptura. Tener que ir a recoger unas zapatillas a casa de una persona con la que hemos acabado mal es un conflicto. "Evitamos todo lo que suponga conflicto y malestar. A corto plazo puede ser beneficioso pero a largo plazo un problema". Es un signo más de la falta de responsabilidad afectiva, una carencia que se asocia actualmente más a los jóvenes.

"Nos quejamos de que la juventud corta por WhatsApp o directamente ni corta, hace ghosting. Hablamos de esa falta de trabajo en las responsabilidades emocionales como para lidiar con la situación y acabar bien una relación". Ignasi Puig Rodas

Postdates puede ser, sin embargo, muy interesante en situaciones tóxicas. Puig Rodas añadió que quedar con una persona con la que se ha tenido una relación dañina puede ser un problema. Aunque para eso planteó una opción en la que, en lugar de un mensajero, la app pusiera a disposición un acompañante para ir a casa de tu ex. Incluso para hacer de intermediario entre la ex pareja.

En definitiva, y tal y como comentó el psicólogo anteriormente a Hipertextual, las personas están cada vez menos dispuestas a perder el tiempo. Por eso buscan directamente a gente que pueda ser afín a sus intereses y valores. "La gente ya no queda a la primera de cambio. Quiere estar segura de que hay afinidad", señaló Puig Rodas. Si no quiere perder el tiempo con citas que pueden estar abocadas la fracaso, mucho menos tiempo querrá perder en una persona que intenta olvidar para superar una ruptura o con la que ha pasado una noche y le ha parecido más que suficiente. Para arreglar el despiste y recoger lo que se puede haber dejado en su casa ya está Postdates.