El verano ya está aquí y con él viene esa picadura de mosquito tan molesta e insoportable. Los mosquitos ya han empezado a hacer su agosto y nosotros a empezar la cruzada a las farmacias para intentar ponérselo un poco más difícil. Pero, ¿sabemos lo que estamos comprando? Pulseras repelentes, citronela, aparatos con ultrasonidos y hasta aplicaciones. Pero no todos tienen una eficacia como antimosquito.

Hemos oído hablar mucho de la citronela y la encontramos en muchas formas: velas, pulseras, cremas… Pero no todos saben que no es un repelente como tal. "Hay productos que no son repelentes, pero sí repelen. Esa es la confusión. La citronela tiene una eficacia como repelente reducida, no está recomendado utilizar la citronela si te vas a una zona de riesgo", dijo a Hipertextual Carlos Alonso, farmacéutico y presidente de FarmaCiencia. Eso no significa que le tengamos que poner la cruz a la citronela, pero sí ser conscientes de que su eficacia es limitada contra las picaduras de mosquito y no se puede comparar con productos llamados biocidas.

Repelente y citronela: cada cosa en su lugar

La clave está en la diferenciación: no es lo mismo un producto con un repelente que otro que puede tener propiedades repelentes aunque no se considere como tal. En el primer grupo están aquellos productos aprobados por la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Son los que contienen sustancias biocidas, como el citriodiol, icaridina o DEET. "Los repelentes de insectos tienen que presentar estudios de eficacia que avalen la función pretendida conforme a las reivindicaciones e instrucciones que el producto presenta en su etiquetado", informó la agencia en un correo electrónico a Hipertextual.

En el segundo grupo, plantas como la citronela. Los productos de este tipo, sin embargo, no están aprobados por la AEMPS como repelentes de mosquitos. Y a veces nos pueden dar gato por liebre sin que seamos conscientes.

Por ejemplo, con las pulseras repelentes. Para saber cuáles son las recomendadas, basta con identificar el sello de la AEMPS con el que se comprueba que el producto ha sido testado y autorizado por la agencia. Esta ha elaborado hasta una guía para evitar que compremos otras pulseras con citronela esperando el mismo efecto que con una repelente. "En el mercado también podemos encontrar otra categoría de pulseras, las cuales contienen sustancias que no son biocidas, como por ejemplo, la citronela, siendo su función la aromática y no la repelente. Estas pulseras no están sujetas a evaluación sanitaria y, por lo tanto, no llevan un número de registro en su etiquetado y no están autorizadas", alerta la AEMPS en su página web.

No odiemos la citronela

Hasta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre la confusión que pueden crear las pulseras aromáticas. En una publicación, explican que incluso las que están impregnadas con un repelente tiene una eficacia limitada para evitar picaduras de mosquito. "Los repelentes hay que aplicarlos sobre toda la superficie de la piel para que sean eficaces. Según la evidencia científica, los repelentes no funcionan a más de cuatro centímetros del punto de aplicación".

Decíamos que tampoco hay que declararle la guerra a las pulseras con citronela. En algunos casos hasta está recomendada. "Tienen una ventaja, que no se emplean sustancias químicas agresivas", señaló Carlos Alonso. "Se pueden aconsejar para niños, que no les estás metiendo un insecticida o repelente fuerte. La citronela se tolera bien y huele bien. Y si encima lo combinas con una pulsera, con dibujitos, los niños se la ponen, que es de lo que se trata".

La citronela no tiene una eficacia total contra las picaduras de mosquito pero el farmacéutico subrayó que los productos con esta planta tienen, no obstante, código nacional y están autorizadas. "Lo que no es correcto es que les llamen repelentes porque no lo son".

Es difícil que en una farmacia ocurra esto. "Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios y esto lo tenemos muy aprendido. No creo que haya ninguna farmacia que no sepa que la citronela tiene una eficacia más reducida que un repelente químico", dijo Alonso. No es el caso, sin embargo, de algunas tiendas online y marketplaces. En Amazon, algunos productos a base de citronela se venden como repelente, aunque no lo son.

A través de los informes y publicaciones de la AEMPS y la OCU se busca informar a la población para que, al menos, sepan lo que están comprando. Una campaña que va más allá de plantas como la citronela.

Las apps como repelentes

Un aparato o hasta una app que emite un sonido imperceptible para los humanos pero que ahuyenta a los mosquitos. Increíble, y no cierto. Los únicos aparatos que funcionan en este sentido son los que se meten en un enchufe con pastillas de repelente. La eficacia siempre será menor que si nos lo aplicamos sobre la piel por el nivel de concentración del producto pero sí tiene una cierta eficacia. Para todo lo demás, no hay evidencia científica.

Carlos Alonso investigó con su equipo de Farmaciencia estos aparatos cuando se presentaron en el mercado y no encontraron ninguna evidencia. Tampoco han visto que desde entonces se haya demostrado su eficacia. La OCU ha emitido varios comunicados al respecto.

"En 2007 un equipo de Cochrane, tras revisar 10 estudios de campo sobre estos dispositivos, concluyó que carecían de eficacia alguna. Desde entonces y hasta ahora no ha surgido ninguna evidencia a favor de estos dispositivos. De hecho, hace cuatro años, OCU analizó dos Apps de ultrasonidos con resultados negativos". OCU

"Completamente inútiles"

La OCU resumió que las apps se han revelado como "completamente inútiles" y que, en su análisis de las apps, las picaduras de mosquitos fueron las mismas con y sin las apps. Asimismo, explicó que los mosquitos no tienen oído, por lo que no pueden percibir los ultrasonidos. "Lo que les atrae es nuestro olor, el calor o la respiración que emitimos. Por eso los repelentes recurren a principios activos que tratan de desorientar a los mosquitos actuando sobre su capacidad olfativa".

La AEMPS solo tiene competencia de los productos que están en contacto con la piel, como las pulseras repelentes, los geles o las lociones. Las apps y los aparatos de ultrasonido están, por lo tanto, fuera de su área de actuación.

Siempre es mejor comprar los repelentes en farmacias y seguir los consejos del profesional especializado. Porque entre una ola de productos antimosquitos, no todos pueden ser adecuados. Sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, van a pasar una noche a la intemperie. España no es una zona de riesgo si lo comparamos con países como África, donde con una picadura de mosquito se puede contraer la malaria. Pero eso no significa que una picadura no pueda provocar problemas en la piel, alergias. Y una molestia que saca de quicio a más de uno.