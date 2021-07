La posible aparición de Daredevil en Spider-Man: No Way Home es un rumor que surgió desde el año anterior. El motivo, evidentemente, tiene que ver con que Disney y Marvel Studios recuperaron los derechos del personaje el pasado noviembre —anteriormente estaban en manos de Netflix—. Debido a la estrategia de hermetismo que los dirigidos por Mickey siguen con este largometraje, aún no hay nada oficial. Sin embargo, recientemente apareció otra pista que apunta al esperado cameo.

Charlie Cox, quien dio vida a Daredevil en la popular serie de Netflix, ha sido el responsable de incrementar la especulación. El actor tenía planeado asistir al Celebrity Fan Fest 2021, un evento similar a la Comic Con que se celebrará el próximo 30 de julio en San Antonio, Texas. No obstante, Cox canceló su participación debido a un problema en su agenda. "Debido a un cambio de horario de último minuto en el rodaje, Charlie Cox ya no puede unirse a nosotros", mencionaron en un fragmento del comunicado.

Hasta aquí todo podría ser normal. Después de todo, los actores suelen tener diversos proyectos en fila. En Screen Rant se hacen eco de que, aparentemente, Charlie Cox solo está involucrado en Kim, una serie dramática irlandesa. Lo curioso es que esta producción entró en fase de posproducción desde hace semanas, por lo que resulta poco probable que el contratiempo de Cox esté relacionado con dicho contenido.

¿Daredevil, la gran "sorpresa" de Spider-Man: No Way Home?

Más allá de Kim, no se conoce otra producción futura donde participe Charlie Cox. Es por esta razón que los fans del Universo Cinematográfico de Marvel han comenzado a especular sobre el cameo de Daredevil en Spider-Man: No Way Home. Lo anterior tiene sentido porque Disney suele mantener esta información en secreto siempre que sea posible. Algunas veces lo logra y en otras, como en el caso de Alfred Molina, fracasa. Otro punto a favor de los rumores: el rodaje de Spider-Man: No Way Home todavía está en marcha.

Si Daredevil tiene un cameo en Spider-Man: No Way Home, no cabe duda de que estaremos ante una de las películas más épicas del Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que a la situación de Charlie Cox podemos sumar los rumores sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes aparentemente volverán a ponerse su traje arácnido para visitar el universo de Tom Holland. Alfred Molina (Doctor Octopus) y Jamie Foxx (Electro) ya están confirmados, mientras que Willem Dafoe (Duende Verde) sigue dentro de la burbuja de especulación. ¿Veremos al Daredevil de Charlie Cox? Lo sabremos hasta diciembre.