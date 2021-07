El final de temporada de la primera temporada de Loki trajo todo tipo de sorpresas. No solo una de las variantes de Kang el Conquistador apareció en escena, también se mostró en toda su extensión el Multiverso de Marvel. Por si eso no fuera suficiente, también hizo algo más: explicar de manera cuidadosa las implicaciones de la fragmentación del tiempo. Y lo hizo a través de una única secuencia, que brilla por su sencillez, contundencia y perdurable significado.

Si lo recuerdas, la escena que cierra la primera y triunfal temporada culmina con Loki de pie, mirando por los ventanales de la TVA. A su lado un Mobius que no le reconoce, mientras el dios de la mentira contempla un panorama completamente distinto al que recordamos. En el primer capítulo se mostró que la agencia celebraba — veneraba — a los guardianes del tiempo con tres esculturas gigantescas. Para el último minuto de temporada vemos que ahora se trata de una efigie de Kang la que se levanta en lugar de ellas.

¿Qué ha ocurrido? De inmediato, hubo especulaciones sobre qué podría haber pasado para semejante salto argumental. Hubo discusiones en redes sociales y foros especializados sobre la posibilidad de que se tratara de otro hilo temporal e incluso una maniobra misteriosa de Kang.

Incluso se llegó a insinuar que en un último acto de vileza, El Que Permanece modificó la línea del tiempo a su antojo. Tanto como para imponer su presencia y borrar la memoria de Mobius y la agente B — 15. Después de todo, la posibilidad de otra cosa chocaba de manera frontal con la idea de que la TVA funciona fuera del tiempo. De modo que la escena cuestionaba la naturaleza misma de la agencia.

¿Qué pasó en realidad? La directora de la primera temporada de la serie Loki, Kate Herron, tiene la respuesta. Para la directora, la cuestión implica en preguntarse qué ha ocurrido después de que Sylvie enviara a Loki por el portal temporal con destino desconocido. Se trata de lo que plantea sobre lo que la muerte de El que permanece ha desencadenado y cómo impacta de manera inmediata con la realidad.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Herron explicó que Sylvie pretendía enviar a Loki de vuelta a la TVA original. Según la directora, la variante intentaba consumar su venganza, pero jamás pensó que las consecuencias fueran inmediatas. O lo suficientemente contundentes para ser visibles.

El colapso del tiempo y la bifurcación del universo se manifestó prácticamente después de la muerte de Kang. Según Herron, “La realidad ha cambiado” y Loki “desgraciadamente ha sido enviado de vuelta a un lugar muy diferente.” Siempre según la directora, la escena fue construida para demostrar la forma en que el Multiverso funciona. En especial, cómo las otras variantes de Kang han manejado de manera más o menos parecida su relación con el control del tiempo.

“Así que la forma en que lo veo en mi cabeza es que la TVA existe fuera del espacio y el tiempo. Pero la realidad y todo como lo entendíamos ha cambiado completamente en los últimos minutos. Con la ramificación del multiverso, ¿cómo sabemos que la TVA sigue existiendo de esa manera? No lo sabemos, y supongo que es una gran pregunta que se responderá a medida que avance la serie. Pero en mi cabeza, la intención es que Sylvie cree que lo está enviando de vuelta a la TVA, pero debido a la forma en que el tiempo y las ramas se cruzan fuera de la ventana, Loki ha sido enviado, por desgracia, a un lugar muy diferente. Así que la realidad ha cambiado sólo por la naturaleza de lo que dijo El Que Permanece, y la idea es que él está en este TVA alternativo ahora”.

El final de 'Loki' o la pérdida en un bucle temporal

Por supuesto, lo que plantea la serie con su última escena ya establece las bases del universo a futuro. La explicación de Herron plantea que ni siquiera Sylvie tenía conciencia de la magnitud de lo que hacía. Y demuestra que la variante en realidad estaba convencida que El que Permanece mentía. De modo que el último acto de traición de enviar a Loki a través del tiempo no fue una venganza de Sylvie. Visto desde la óptica de Herron, fue una acción desesperada que la variante jamás pensó tendría una consecuencia semejante.

De hecho, la serie juega con pulcritud con el tiempo desde el mismo momento en que Sylvie decide que debe matar a Kang. Ya para entonces, el tiempo es tan inestable que toda acción generará ramificaciones infinitas. Y una de ellas es que la TVA, incluso fuera del tiempo, no podrá seguir existiendo de una sola forma.

La discusión y la decisión de Sylvie de enviar a Loki a otra parte para consumar su venganza rompió el esquema general temporal

Además, la relación de Loki y Sylvie ya desde Lamentis -1 provocó un evento de nexo independiente. Por lo que cualquier situación entre ambos impacta en el Multiverso por la misma razón. La discusión y la decisión de Sylvie de enviar a Loki a otra parte para consumar su venganza rompió el esquema general temporal.

También según Herron, las intenciones de Sylvie eran enviar a Loki de vuelta con sus aliados. Una señal clara de que la variante no podía prever que los TimePad ya no funcionaban con reglas claras. O que no podía sospechar que el que llevaba El que Permanece podía viajar a través de líneas temporales.

Herron no volverá para la segunda temporada de Loki por lo que no pudo dar respuestas a cuánto y cómo se explorará el tema en el futuro. Pero es evidente que esta nueva TVA dominada por Kang será significativa. De hecho, en uno de los diálogos finales puede escucharse a Mobius decir que “él no desea que se haga nada”. ¿Kang? ¿Algún otro burócrata de la TVA a quien no se le conoce? No hay una respuesta para algo semejante. Pero por ahora y gracias a Sylvie, todo es posible.