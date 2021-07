El próximo MacBook Air podría ser uno de los primeros Mac en incluir el chip M2, según un rumor publicado por el "filtrador" DylanDkt y que recoge 9to5mac. El equipo llegaría en 2022 con acabados similares a los que ofrece el iMac de 24 pulgadas con chip M1.

El MacBook Air con chip M2 se anunciará, según el tweet publicado, durante la primera mitad de 2022. El filtrador destaca que antes de presentar este modelo, los de Cupertino lanzarán dos nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesador M1X. Este SoC será exclusivo para los modelos Pro y contará con importantes mejoras respecto al chip M1. Entre ellas, mayor potencia o soporte con más de dos puertos Thunderbolt.

La información coincide con el pronóstico Ming-Chi Kuo. El analista especializado en Apple confirmó que la compañía prepara un MacBook Air con pantalla Mini-LED para el próximo año. En relación al mismo modelo, el YouTuber Jon Prosser desveló que los equipos llegarían con un nuevo diseño y una paleta de colores similar al iMac de 24 pulgadas.

Por lo tanto, y si reunimos todos los rumores y filtraciones acerca del MacBook Air de 2022, el equipo contará con el chip M2, pantalla Mini-LED de 13 pulgadas y un nuevo diseño con tonos similares al iMac de 24 pulgadas.

Apple podría dividir el lanzamiento de los MacBook Air y MacBook Pro

Jon Prosser / Ian Zelbo

Esta noticia sugiere un interesante cambio en el calendario de renovación de los Mac. Si la información es cierta, Apple reservaría el MacBook Air para la primera mitad del año. Los MacBook Pro, en cambio, llegarían durante la segunda mitad e incluirían un procesador ligeramente superior en cuanto a especificaciones.

Con Apple Silicon, la compañía no tiene que depender de Intel para el lanzamiento de nuevos equipos. Por lo tanto, y siempre que no hayan problemas de producción o inconvenientes que afecten a la fabricación de componentes, Apple puede lanzar un nuevo Mac cuando lo crea conveniente. La marca, además, no tiene intención de utilizar procesadores Intel, algo que llevaría al fabricante americano a perder cuota de mercado en los próximos meses.

Más allá de los MacBook Pro y MacBook Air, también se espera una renovación del iMac de 27 pulgadas. No hay detalles que confirmen un próximo lanzamiento. Por lo tanto, el calendario de actualización de estos equipos podría ser diferente al de los portátiles.