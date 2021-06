Loki ha resultado ser una serie tan tramposa como el propio dios de la mentira. Tanto como para desconcertar a buena parte de la audiencia. Desde las revelaciones existencialistas de Mobius (Owen Wilson) sobre el tiempo y sus leyes, hasta la conciencia del tiempo como poder. Nada se ha quedado por fuera de este recorrido acelerado por las reglas del Universo de Marvel.

Y como ya suele ser costumbre, los fans se han dedicado a profundizar en todo tipo de teorías. Ya sea sobre lo que ocurre en el programa, el personaje e incluso sus variantes, hay para todos los gustos. En Loki no solo hay especulación, sino también todo tipo de reflexiones sobre la dinámica misma del tiempo en la serie de Disney Plus y entregas venideras.

¿Qué ocurre con el tiempo en Loki?¿En qué punto cronológico se encuentran?¿Cuál es el motivo de la ultraterrena paciencia de Mobius? Te tenemos algunas de las teorías más extravagantes, y otras con mucho más sentido, que ha generado el programa.

Todo es un loop infinito cuyo centro es el personaje de Mobius

“El tiempo pasa distinto en la TVA”, comentó en el primer episodio de Loki el agente Mobius. Eso después de hacer un despliegue de varias de las herramientas que le permiten destruir, reiniciar y manipular el tiempo.

Como si eso no fuera suficiente, tiene un especial interés en Loki, tanto como para tener ex profeso una grabación sobre su vida. Un archivo entre trillones de millones que ya tenía organizado para una conversación que terminó por sacudir a Loki y permitir aceptara trabajar con la TVA.

Más singular aún. Mobius no parece sorprendido, preocupado o inquieto por el comportamiento de Loki. Tiene una respuesta para cada pregunta y una paciencia en apariencia infinita para su capacidad de ser subversivo. ¿Le ha estudiado como para conocer cada una de sus reacciones?¿O se trata de algo más siniestro?

Según algunos hilos de Reddit, la respuesta podría ser más complicada. Según esta teoría, Loki está atrapado en un loop infinito hasta que su comportamiento satisfaga a la TVA. Por ahora, Mobius no hace otra cosa que esperar el punto de quiebre o la inevitable traición. Cuando ocurre, reinicia la línea temporal hasta el punto en que es atrapado.

¿Eso podría explicar que el archivo de Loki estuviera tan convenientemente accesible al personaje?¿Por qué nadie parece sorprendido por sus idas y venidas en las oficinas de la TVA?

Los guardianes del tiempo no existen

Como el tiempo transcurre de manera distinta en la TVA, hay momentos para largas conversaciones de filosofía y creencias. En el segundo capítulo, Mobius y Loki discuten sobre la posibilidad del bien y sus respectivas creencias. Y por extraño que parezca, el práctico y burócrata Mobius cree a pies juntillas que tres entidades controlan la línea central del tiempo. No obstante, al contar a Loki sus creencias, la historia de tres figuras bienhechoras poderosas que vigilan desde cierta clandestinidad el tiempo resulta simple. Más que simple, sospechosamente falsa.

Hay una teoría que sugiere que la TVA está engañando a sus esforzados trabajadores y mantiene la creencia en la existencia de criaturas divinas como forma de manipulación. Más allá de eso, toda la estructura sobre la que se sostiene la agencia podría ser una mentira bien construida para justificar el uso indiscriminados de sus recursos. ¿Puede que el poder de la peligrosa variante de Loki sea el hecho de haber descubierto que en realidad la TVA es una fachada de algo más?

Después de todo, la TVA se contradice a sí misma con bastante frecuencia. Y lo hace desde el punto de vista de las religiones. Se habla de “una sagrada línea temporal” pero no se explica bajo qué criterios algunos viajeros del tiempo son más peligrosos que otros. En el primer episodio, Mobius se apresuró a dejar claro que los viajes en el tiempo de los Vengadores habían sido permitidos. ¿Por quién?¿Por qué?¿Están al tanto los Guardianes de las diversas rupturas?

Las distintas variantes de Loki son todos los intentos de la TVA por capturar al personaje

En el segundo capítulo de la serie, se mostró que hay al menos 5 variantes de Loki dando saltos temporales. También que el plan de la variante más peligrosa terminó por abrir un número considerable de Nexus y líneas temporales. Ahora, la gran pregunta radica en por qué en la TVA todo eso se tiene bajo archivos?¿Ya sucedió?

Lo que sabemos, según Mobius, es que en la agencia se conoce el pasado y el futuro. Lo que quiere decir que lo más probable es que estén utilizando su gran cantidad de recursos para cazar a la variante problemática.

Pero eso no explica que cada una de las variantes que se mostró sobre Loki sea una que, además, pertenece a un universo distinto.

Lo más extraño de todo esto, es que al mismo Loki no parece extrañarle del todo que sus múltiples variantes sean objeto de peligro. ¿Qué ocurre en la TVA como para mantener las lógicas preguntas del dios de la mentira con la correa corta?

Las líneas del tiempo estaban rotas antes que Loki fuera atrapado

Esta teoría es especialmente extraña. Lo suficiente para que sea digna de una pequeña reflexión. Loki es atrapado y llevado a la TVA en donde se convierte en el protegido de Mobius. Ahora bien, a diferencia de la teoría del loop infinito, está es más compleja. La variante más peligrosa de Loki dejó claro “que nada de lo que ocurre tiene que ver con él”. De modo que la gran pregunta es, si en realidad, el problema no es Loki. Sino que sirve como cebo o señuelo para su versión más letal.

¿Está ocurriendo la serie en un loop más amplio?¿Mobius se limitó a viajar al pasado reciente para lograr capturar a un Loki que aún no conoce las rupturas temporales? Si todo es tal y como Mobius insiste y hay docenas de versiones de Loki, la pregunta es obvia. ¿Es probable que la ruptura ya haya ocurrido para el comienzo del programa?

Ese extraño lugar fuera del tiempo

Y hablando específicamente de la TVA, ¿cómo sabemos que es realmente lo que dice ser? No en vano, su figura de autoridad más notoria es Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) eventual interés amoroso de Kang el Conquistador.

¿No te suena de nada el nombre? No debería hacerlo. El que al parecer será el gran villano de la Fase 4 de Marvel todavía no ha mostrado el rostro. Ahora no parece ser casual que un personaje tan ligado a su historia como el de Ravonna sea la cabeza visible de la TVA.

Loki ha mentido todo el tiempo

Bien, ya sabemos que el dios de la mentira siempre miente. Pero en esta oportunidad, y en especial durante el primer capítulo de la serie, pareció pasar un acelerado arco de redención. ¿O no? ¿Se trata de una forma de ganar tiempo para tomar el poder en la TVA?

Loki acaba de descubrir varias verdades que pueden ser el motivo de sus múltiples variantes y lo fácil que le resulta escapar. Una: las Gemas del Infinito no funcionan en la TVA, pero sí en su línea temporal. Dos: que la agencia tiene todos los recursos para controlar el tiempo. Tres: que puede ganarse la confianza de uno de sus líderes y seguir adelante. ¿Es lo que ha ocurrido en el segundo capítulo?

Lady Loki es una fusión de líneas temporales

Sí, ya lo sabemos: la polémica alrededor de quién es la variante más peligrosa está servida. ¿Se trata de Sylvie Lushton (Encantadora), una de las tantas travesuras del dios de la mentira? ¿O Lady Loki, su encarnación en medio de varias de sus muchas muertes?

Al parecer, las cosas son más complicadas y eso podría sugerir que la serie está a punto de crear un tercer personaje. Si lo notas, en el minuto 18 del segundo episodio, Loki revisa archivos de la TVA y encuentra uno en el que hay una variante en particular. ¿Su nombre? Sylvie Laufeydottir. Acertaste: es el apellido que hasta ahora ha usado Loki en la serie.

¿Quiere decir eso que el personaje es una combinación de ambas historias? De ser así, esto se pone en realidad interesante. Loki no solo deberá enfrentarse a sí mismo, sino a Sylvie, uno de sus más sonados errores en el comic. ¿El motivo? Sylvie era un ser humano normal hasta que Loki le dio poderes en una especie de “prueba” delirante.

¿Podría ser Sylvie la consecuencia temporal de un salto de otra de las variantes?