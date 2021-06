Parte de lo que ocurra en la serie de Loki será clave para entender el funcionamiento de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La serie poco a poco describe el funcionamiento de la “Sagrada línea del tiempo” y del ente que le dio ese nombre, la Time Variance Authority (TVA). Cuanto se relaciona con el multiverso y su dinámica tiene que ver con ellos y, por tanto, con series previas como WandaVision y las producciones venideras.

Repasando: la “Sagrada línea del tiempo” es el flujo principal por el que se rige el universo. Ese cauce temporal es protegido por los Guardianes del Tiempo, tres entidades sobre los que no hay más detalles en relación con su identidad. Ellos evitan que las distintas líneas temporales entren en conflicto. Sin embargo, pueden ocurrir “eventos nexus” que alteren sus planes.

En esos casos, suele intervenir la TVA para corregirlos. Por tanto, como se explicó en la serie de Loki, la acción de una persona puede ser suprimida para que no influya en el flujo de la línea temporal. Sin embargo, en algunas situaciones, la organización no participa o no puede controlarlos y ese evento o persona permanece dentro del cauce natural del tiempo. Cuando eso ocurre, se le define como un “nexus being”.

¿Qué es un “nexus being”

o “ser nexus”?

La traducción literal de “nexus being” es “ser nexus”. Profundizando en su definición, la expresión implicaría que hay algo que conecta con otra cuestión o, en una segunda variante, se trata de una persona capaz de establecer conexiones. Esta segunda acepción parece la más natural en relación con Marvel.

En What If..?, #35 publicado en 1992, se ofreció una definición más clara en relación con estos seres. Se trata de “entidades individuales raras con el poder de afectar las probabilidades y, por tanto, el futuro". Se cree que cada universo tiene un ser nexus que representa su personalidad y carácter, funcionando como una suerte de ancla con la realidad.

Aunque este tipo de personajes son escasos dentro de Marvel, uno de los más visibles es La Bruja Escarlata, Wanda Maximoff. A esta referencia, dentro de los cómics, se sumó la lograda en WandaVision cuando, durante uno de los comerciales de la serie, apareció un antidepresivo nombrado como “nexus”. No es casualidad. De hecho, el fraseo que acompañó a la presentación del producto guarda relación con el concepto de “ser nexus”: “antidepresivo único que trabaja para anclarlo a su realidad o la realidad de su elección”.

¿Cuál es la relación con ‘Loki’?

La explicación en relación con el flujo del tiempo, la labor de la TVA y los Guardianes del Tiempo aclaró la referencia presentada en WandaVision. En algún momento, Wanda Maximoff alteró el cauce del tiempo a través de sus poderes. Es probable que fuese recreando una versión paralela de Vision o mediante sus hijos.

El último detalle es importante: se estima que la descendencia de los “seres nexus” tienen tanto o más poder que ellos. A medida que Wanda Maximoff creaba su propia realidad, pudo influir en la “Sagrada línea temporal”. A juzgar por el criterio de la TVA y los Guardianes del Tiempo, quienes intervienen cuando una acción no debía ocurrir según su criterio, todo cuanto ha ido pasando con La Bruja Escarlata debió pasar.

Otro “ser nexus” referido con frecuencia es Kang el Conquistador, uno de los villanos de Marvel. Si bien no se espera que este personaje aparezca en Loki, la jueza Ravonna Renslayer guarda alguna relación con él, al menos dentro de los cómics. Resta ver, durante los próximos capítulos de la serie emitida por Disney Plus, si ese vínculo se hace explícito o se omite dentro de la adaptación.