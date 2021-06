A principios de junio, se supo sobre la incorporación de Donnie Yen al elenco de la próxima película de la saga John Wick. Yen, dentro de la franquicia, será un viejo amigo de Keanu Reeves. Esta película será la cuarta, luego de John Wick (Chad Stahelski, 2014), John Wick: otro día para matar (Chad Stahelski, 2017) y John Wick: Parabellum (Chad Stahelski, 2019). Sin embargo, Yen no será la única novedad de la nueva producción.

John Wick dejó de ser una película suelta dentro de la carrera de Keanu Reeves para convertirse en el film que relanzó su carrera. Además de ese impulso particular, la franquicia se convirtió en un universo de culto, con referencias e intereses narrativos más allá de la violencia y la sangre, aspectos que también destacan al estar bien logrados (quizá como en ninguna otra película de acción contemporánea).

Es probable que ese prestigio sea uno de los motivos por los cuales distintos actores se sientan interesados en la nueva producción. Así podría explicarse, más allá de acuerdos económicos, que la producción aspire y logre la incorporación de figuras como Hiroyuki Sanada, un histórico del cine asiático, o de Laurence Fishburne, quien ya formó parte de la saga.

¿Quiénes se suman a 'John Wick 4'?

Hiroyuki Sanada y Laurence Fishburne son dos actores destacados dentro de su generación. Su participación no sólo ofrece una posible brecha narrativa nueva, en el caso de Sanada; también confirma la continuidad del universo ya conformado, al sumar a Fishburne, quien interpretó al Rey del Bowery durante Otro día para matar y Parabellum y quien hace llave con Keanu Reeves desde hace años.

Hiroyuki Sanada

Es uno de los artistas marciales más importantes de oriente. Hiroyuki Sanada comenzó a hacer cine hace más de treinta años con Chokugeki Jigokuhen (“Puño Infernal”), estrenada en 1974. Desde entonces, su carrera ha involucrado a decenas de proyectos en la gran pantalla, la televisión y el teatro.

Para los seguidores de las artes marciales, las películas de acción o fenómenos de culto, es posible que su rostro esté fresco en el imaginario porque Sanada es parte de Mortal Kombat (Simon McQuoid, 2021). En esta película fue uno de los protagonistas, interpretando a uno de los personajes más queridos dentro de ese universo, Scorpion. A este papel se suma su paro por Army of the dead (Zack Snyder, 2021).

Sin embargo, dentro del mercado hispano hablante, es probable que su nombre evoque de forma directa a El último samurái (Edward Zwick, 2003). En esa película interpretó a Ujio, un espadachín destacado dentro de su comunidad y una de las figuras de contrapeso al papel interpretado por Tom Cruise.

De acuerdo con información de Collider, Hiroyuki Sanada interpretará a Watanabe en John Wick 4. Aunque aún no hay más detalles sobre su rol dentro de la trama. No es la primera vez que Sanada y Reeves trabajarán juntos: ya lo hicieron en 47 Ronin: La leyenda del samurái (Carl Rinsch, 2013).

Laurence Fishburne

Rey del Bowery, amo y señor de cuanto ocurre en los sectores más mundanos de John Wick. Laurence Fishburne confirmó su participación durante un evento de Netflix al que Collider tuvo acceso. En declaraciones dadas al medio citado, el actor aportó más detalles sobre la película: “Leí el guión. Es realmente genial. Por mucho que sea el mismo mundo que las otras tres películas, es más profundo”.

Fishburne insistió en ese último punto, en relación con el guión: “Es mucho más profundo en términos del código del asesino y la relación que tiene con un personaje en particular, el Sr. Watanabe; es realmente el corazón y el alma ". Teniendo en cuenta lo anterior sobre Hiroyuki Sanada, Fishburne hace un guiño a ese persona y permite interpretar que el rol de Sanada será importante dentro de la nueva producción de Lionsgate.

La figura de Laurence Fishburne tomó relevancia dentro de la industria y el público a raíz de su interpretación como Morpheus en la saga The Matrix (Lana Wachowski y Lilly Wachowski, 1999). Sin embargo, unos años antes, ya había sido nominado a un Oscar como Mejor Actor por su participación en What’s Love Got to Do With It (Brian Gibson, 1993) como Ike Turner.

John Wick 4 contará, de nuevo, con la dirección de Chad Stahelski. El guión fue escrito por Shay Hatten (Army of the Dead) y por Michael Finch (American Assassin). La película se encuentra en grabaciones. Dentro de las locaciones que se han podido descubrir están Nueva York, Berlín, París y Japón. Se espera que sea estrenada el 27 de mayo de 2022.