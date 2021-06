Instagram está trabajando en "Historias exclusivas". Lo ha confirmado la propia compañía luego de que un desarrollador descubriera esta nueva función oculta en la aplicación. Si bien la red social no ha compartido más detalles, las pistas ayudan a predecir su funcionamiento.

El usuario de Twitter Alessandro Paluzzi, compartió una serie de capturas de pantalla de la nueva función de Instagram Stories. Poco después, la compañía confirmó a TechCrunch que las imágenes corresponden a un prototipo interno que aún se encuentra en desarrollo, pero que no se ha probado.

Desafortunadamente, los comentarios de Instagram fueron muy limitados, pero revelaron la existencia de las Historias exclusivas. Esta coincide con sus intenciones públicas de querer brindar más opciones para los creadores de contenidos y sus audiencias.

Cuando los seguidores se encuentren con las Historias exclusivas se mostrará el siguiente mensaje: "solo los miembros pueden ver esta historia". No obstante, no queda claro cuál será el tipo de suscripción que Instagram ofrecería para pertenecer al grupo exclusivo. No descartamos que se trate de una membresía de pago, pues es una propuesta que han seguido muchas otras plataformas para que los usuarios accedan a contenidos exclusivos.

Además, las Historias exclusivas de Instagram no permitirán capturas de pantalla. En cambio, los seguidores podrán encontrarlas dentro de la opción "Destacados". Lo cierto es que, en los últimos meses, la red social ha estado transformándose vertiginosamente.

Instagram se está transformando

Foto por Solen Feyissa en Unsplash

El cambio más reciente es que permitirán añadir enlaces en las Historias de cualquier usuario, una opción anteriormente limitada a perfiles con una elevada cantidad de seguidores. Hace poco también habilitó la posibilidad de publicar contenidos directamente desde el navegador de escritorio.

Los cambios igualmente aplican una nueva funcionalidad que deja elegir los pronombres de género con los que sus usuarios se sientan más identificados; así como la posibilidad de ocultar los 'Me gusta' y más.

No obstante, aún se esperan fuertes cambios en todo lo relacionado a los creadores de contenidos. Adam Mosseri, el director de Instagram, confirmó en mayo que estaban "explorando" vías de suscripción y otras características como distribuir NFTs dentro de la plataforma.

"Si queremos ser la mejor plataforma para los creadores a largo plazo, necesitamos crear un conjunto completo de herramientas que los creadores puedan usar para ayudarlos a hacer lo que hacen", dijo Mosseri durante la semana del Creador de Instagram a principios de junio.