HBO Max comenzó a funcionar en Latinoamérica a partir de este martes 29 de junio de 2021. Se trata del nuevo servicio de streaming de WarnerMedia que estará a disposición en más de diez países de la región. En este espacio se agrupan las distintas compañías que pertenecen al conglomerado de medios, con el objetivo de presentar en un solo sitio sus distintas series y películas.

Las empresas que se integran bajo el sello HBO Max son: TNT, truTV, Max Originals, DC, CNN, TBS, Cartoon Network, Adult Swin, Warner Bros y HBO. Las series y películas de estas compañías pasan a agruparse dentro del catálogo de HBO Max, derivando en miles de horas de contenido para todo tipo de público. En un principio, el acceso puede hacerse a través de dos métodos, el estándar o el móvil. La diferencia entre uno y otro radica en cuestiones como la resolución o el ingreso a través de dispositivos. Pero todo todas las producciones está a disposición en cada opción.

Dentro de HBO Max se reúnen varias de las franquicias más importantes de los últimos años, e incluso clásicos de la historia del cine como Casablanca (Michael Curtiz, 1942), Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) o Los puentes de Madison (Clint Eastwood, 1995). En relación con producciones más recientes, también hay noticias: varios de los éxitos cinematográficos y televisivos contemporáneos se encuentran dentro de este servicio.

HBO Max: 5 recomendaciones de su catálogo

La amplitud del catálogo ofrece opciones para distintos públicos. Dentro de ella, hay tres series y dos franquicias de películas que conviene tener en cuenta por su valor cultural, además de ser propuestas entretenidas.

Los Soprano (1999)

Tony Soprano es, quizá, uno de los íconos pop más destacados de los últimos años. La interpretación que James Gandolfini hizo del personaje puso en otra dimensión su carrera y, a su vez, dio vuelo a una de las mejores series de la historia. Los Soprano está ambientada en Nueva York y describe cómo Tony debe lidiar con las responsabilidades familiares y, a su vez, profesionales: sus distintos compromisos con la mafia le reclaman algo más que tiempo.

Este drama fue creado por David Chase y emitido durante sus seis temporadas por HBO. The Hollywood Reporter la seleccionó como la mejor serie de los 2000. Ahora la puedes ver completa en HBO Max.

The Wire (2002)

Dentro de la discusión sobre las mejores series de la historia, Los Soprano encuentra oposición en The Wire. La serie, ambientada en Baltimore, explora distintos problemas sociales a través de la mirada de un policía. Narcotráfico, burocracia, racismo, homofobia, alcoholismo son solo algunos de los temas tratados a través de la serie. En ella participan figuras como Dominic West, Idris Elba, Chris Bauer, Michael B. Jordan, entre otros actores reconocidos.

Esta serie policial fue escrita y producida por David Simon, un periodista y escritor. Algunos de los medios que la han considerado como la mejor serie de la historia son la revista Time, The New York Times y The Guardian.

Game of Thrones (2011)

HBO

El fenómeno televisivo más importante de los últimos años. Cada capítulo de Juego de Tronos, emitido durante el día domingo, derivó en una ola de comentarios en Twitter, Facebook e Instagram y reacciones en medios especializados para abordar cuanto pasó en el episodio. Sus personajes, de una u otra forma, se adentraron en la cultura popular como pasó en su momento con Los Soprano y The Wire, aunque con Game of Thrones haya más dudas sobre su lugar dentro de las mejores series de la historia.

Esta producción se inspiró en la obra de George R. R. Martin y fue desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss a través de sus ocho temporadas, las cuales están disponibles en HBO Max.

El señor de los anillos (2001)

Hay quienes consideran a la trilogía de El señor de los anillos como la mejor en la historia del cine. La comunidad del anillo (2001), Las dos torres (2002) y El retorno del rey (2003) fueron otro fenómeno cultural de grandes dimensiones, en una época en la que aún no se contaba con las redes sociales ni el streaming. Todo la experiencia quedaba reunida en las salas de cine, donde se pudo disfrutar de un relato fantástico y épico como pocos.

La trilogía de El señor de los anillos fue escrita, producida y dirigida en su adaptación cinematográfica por Peter Jackson, quien contó con la coescritura de Fran Walsh y Philippa Boyens. Las películas se inspiraron en la obra de J. R. R. Tolkien. Sumó diecisiete Oscars y puedes disfrutarlas en HBO Max.

Harry Potter (2001)

Otra de esas franquicias históricas que podrán verse en HBO Max. Harry Potter, inspirada en la obra de J. K. Rowling, encantó a niños, jóvenes y adultos quienes, aún en la actualidad, releen la obra literaria y miran las películas sobre el mago. Fueron un total de ocho producciones: La piedra filosofal (2001), La cámara secreta (2002), El prisionero de Azkaban (2004), El cáliz de fuego (2005), La Orden del Fénix (2007), El misterio del príncipe (2009), Las reliquias de la Muerte: parte 1 (2010), Las reliquias de la Muerte: parte 2 (2011).

La franquicia contó con la dirección de Chris Columbus (primera y segunda película), Alfonso Cuarón (tercera), Mike Newell (cuarta) y David Yates (desde la quinta hasta la octava).

Dentro de las opciones de series y películas se suman franquicias como Mad Max (George Miller, 1978), las temporadas de Friends, el estreno de Space Jam: a new legacy (2021) y producciones animadas como Las chicas superpoderosas y Looney Tunes, así como diversos contenidos relacionados con DC. HBO Max está disponible para Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, México, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala. Recuerda que recientemente te contamos cómo obtener un descuento del 50% de por vida en tu suscripción de HBO Max.