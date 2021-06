El universo de Star Wars no hace más que crecer y hacerse cada vez más sustancioso y adulto. Luego del considerable éxito de la serie Mandalorian y ahora, de la sobria Star Wars: la remesa mala, el canon comienza tener un nuevo tono y profundidad.

Todo un alivio después del irregular recorrido de la más reciente trilogía y sus complejos problemas de estructura. Pero el mundo de las series, parece haber brindado un espacio por completo nuevo para el desarrollo de personajes y nuevas premisas.

En especial, las series de acción real al parecer serán el nuevo territorio para analizar, devolver relevancia y debatir sobre el futuro de la franquicia. Al menos, en el futuro cercano, es evidente que Star Wars tendrá mucho que mostrar en sus pequeñas grandes historias.

Por ahora y del grupo de series anunciadas por Disney en su día para los inversores de 2020, solo tres están en producción real. Te contamos en que punto exacto se encuentra el proceso y cuando podrías verlas en pantalla.

El libro de Boba Fett

Star Wars: El libro de Boba Fett

La serie ya tenía fecha de estreno para el final de Mandalorian. De hecho, fue la gran sorpresa de la escena postcréditos, en la que el anuncio pareció definir de inmediato el tono del programa. Se trata de un recorrido por la galaxia exterior. Y aunque se sabe poco sobre ella, la escena mostró que tendrá un tono adulto, muy semejante a la historia de Din Djarin.

Lo más interesante con El libro de Boba Fett es el hecho que no sólo recupera uno de los personajes más emblemáticos de la saga original. Lo hace además, con un tono muy semejante a un western que rinde homenaje a los principales referentes de Star Wars. El programa estará protagonizado por Temuera Morrison y Ming-Na Wen, ambos retomando sus personajes de Mandalorian. La posible fecha de estreno será diciembre de 2021.



Obi-Wan Kenobi

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Luego de un largo y complicado periplo, la historia de Obi-Wan llegará finalmente a Disney Plus en algún punto de 2022. El proyecto pasó por varias fases, incluyendo la posibilidad de ser una película y la reescritura de su guion. Por último, con el mismo Ewan McGregor involucrado en la producción, tomó la forma de una serie de acción real.

La decisión fue considerada más que adecuada, luego de analizar el tránsito del personaje y su relevancia en el mundo de la franquicia. Después de todo, Obi-Wan es una figura central para entender la evolución de la obra de George Lucas. El personaje apareció por primera vez en 1977 en Star Wars: Una nueva esperanza (1977), interpretado por Alec Guinness. Después, fue un personaje recurrente en las precuelas, en las que además, adquirió peso propio.

La serie, que comenzó su producción principal a principios de este año, tendrá lugar una década después del Episodio III: La venganza de los Sith. Se confirmó que Hayden Christensen volverá a interpretar a Anakin Skywalker/Darth Vader. Sobre la reaparición de Liam Neeson, en forma de fantasma de la fuerza, recientemente explicó en una entrevista si hay o no la posibilidad.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Incluye acceso ilimitado a todos los estrenos y a Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars y las grandes películas de animación de Pixar.

Mandalorian, tercera temporada

Star Wars: Mandalorian

Para decepción de buena parte de los fanáticos, el mismo Pedro Pascal confirmó que todavía el rodaje no ha iniciado. Y al parecer no lo hará durante este año, lo que podría enviar a la serie a los estrenos de mediados del 2022.

Por supuesto, podría ser una estrategia de Disney para proteger a serie insigne. Después de todo, estarán ocupados con la primera temporada de El libro de Boba Fett y posiblemente, la promoción de la serie de Obi-Wan Kenobi. Siendo así, lo más probable es que Disney intente evitar la sobresaturación de contenido de Star Wars y restar brillo a uno de sus producciones más importantes.

También, hay problemas prácticos con respecto al avance de la producción de la serie. Uno es la apretada agenda de Pedro Pascal, que protagonizará la esperada adaptación del videojuego Last of Us en HBO. Para Pascal se trata de un proyecto de envergadura al que está dedicando una buena cantidad de tiempo y esfuerzo.

También, al parecer la capacidad de producción de Disney no es ilimitada, por lo que se rumorea que el retraso tiene un sentido logístico. La grabación de Obi-Wan Kenobi, por ahora, es la prioridad del estudio. Lo más probable es que Mandalorian deba ser postergada hasta finales de 2022 o inicios de 2023. Una decisión un tanto polémica, pero que sin duda, permite que el camino de las series de acción real de Star Wars alcancen un nivel de relevancia e importancia aún mayor.