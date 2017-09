Con tantas alternativas en la pantalla chica y con tan diversas opciones para disfrutar de series destacadas, a veces, paradójicamente, no sabemos qué ver. Del mar de títulos que existen, ya sea que se emitan en la televisión o estén disponibles en los servicios de streaming, hicimos una selección de los títulos imprescindibles.

Cabe mencionar que nos enfocamos en miniseries actuales, esto nos da la oportunidad de disfrutar narraciones cortas, característica que muchas veces les da un valor agregado por que se reduce el riesgo de que se alargue la historia sin sentido o que simplemente la serie abuse de nuestra hospitalidad.

Las miniseries tienen un encanto especial. Por su duración pero también porque pronto despedimos personajes que nos pueden resultar entrañables e interesantes. Algunos creadores de miniseries optan por las miniseries antológicas, las cuales nos permiten disfrutar el formato o corte de la serie mientras que aborda distintas historias cada temporada. De ambas recomendamos a continuación.

Genius

Esta serie de antología producida por National Geographic arrancó con uno de los genios más grandes del siglo pasado: Albert Einstein. La historia está basada en la novela biográfica "Einstein: Su vida y su universo" de Walter Isaacson. Geoffrey Rush y Johnny Flynn protagonizan el viejo y joven Einstein, respectivamente. Rush obtuvo la nominación al Emmy a mejor actor principal de miniserie por su trabajo en este título. La primera temporada se estrenó en abril de este año y la segunda entrega estará dedicada al gran pintor español Pablo Picasso, el cuál será interpretado por Antonio Banderas.

The Night Of

Esta serie de HBO fue creada por Steven Zaillian y Richard Price. En ella nos cuentan la historia de Nasir Khan, un joven de ascendencia paquistaní que es acusado de haber asesinado a una chica en su departamento. Lo más poderoso de esta serie es que jamás sabemos cuál es la "verdad" y que lo que creemos de cierto bien puede ser una trampa de nuestros prejuicios. Otro fuerte es la excelente actuación de John Turturro, quien interpreta al peculiar abogado John Stone; trabajo que le valió ser nominado a los premios Emmy 2017 en la categoría de mejor actor principal de miniserie. Con una estética muy especial y una narración ágil e inteligente, esta miniserie es una buena opción para los fanáticos de las series de crimen y detectives. Su primera temporada cuenta con 8 episodios.

Feud: Bette and Joan

Ryan Murphy es el creador de esta serie basada en la historia de los escándalos y desamistad entre las actrices Joan Crawdord y Bette Davis durante le filmación de la película What Ever Happnened to Baby Jane? El gran reparto de esta serie, Susan Sarandon y Jessica Lange interpretan a los papeles principales, la estética de la época y los temas sobre el machismo y mercantilismo de Hollywood son sólo algunos de las claves que hacen de este título uno imprescindible. Esta serie es de antología, se ha dicho que la segunda temporada abordará la historia de Lady Diana y el príncipe Carlos.

Big Little Lies

Este título de HBO creado por David E. Kelley, basado en la novela homónima de Liane Moriarty. Big Little Lies es una poderosa miniserie que no debes perderte. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz participan en el reparto. Se trata de una historia que aborda la violencia intrafamiliar y el dolor que esparce en todas direcciones esta situación; así como un ramillete de temas muy interesantes. Es una serie de apenas 7 episodios con un final espectacular. Cuando menos te imaginas sentirás cómo desarrollas graves síntomas de anhedonia.

Fargo

Basada en el universo de la genial película de los hermanos Coen, Fargo nos da la oportunidad de disfrutar distintas historias en cada temporada. El humor negro y los actores de cada entrega son suficientes para que esta serie se vuelva imprescindible. Desde su estreno en 2015 y hasta su tercera temporada ha mantenido su calidad y su ingenio de la mano de protagonistas como Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y recientemente Ewan McGregor.