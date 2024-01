Al filo del mañana se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las películas favoritas de los fanáticos de la ciencia ficción. Tuvo una recepción bastante positiva por parte de la crítica y, además, triunfó en la taquilla. Lo anterior nos hizo pensar que, quizá, en algún momento tendría una secuela. Pues bien, en Warner Bros. están en la labor de convencer a Tom Cruise para que haga realidad una segunda parte.

Este importante esfuerzo se produce porque, durante la presente semana, Warner Bros. anunció un acuerdo con Tom Cruise para producir múltiples largometrajes. Es importante mencionar, eso sí, que no será una colaboración exclusiva, ya que el actor tendrá la oportunidad de seguir trabajando con otras compañías. Hoy mismo supimos que Top Gun 3 ya está en marcha con Paramount.

Considerando, entonces, que los derechos cinematográficos de Al filo del mañana pertenecen a Warner, era lógico pensar que buscarían aprovechar el nuevo acercamiento con Tom Cruise.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la secuela de Al filo del mañana siempre ha estado sobre la mesa de Warner. De hecho, antes de que Michael De Luca y Pam Abdy asumieran la dirección de la empresa, ya existía un proyecto en marcha. Sin embargo, Tom Cruise no estaba involucrado en el mismo.

Pero ese panorama podría cambiar próximamente, pues el actor tiene un compromiso contractual con Warner. De momento, parece que todas las partes están interesadas en emprenderlo.

Al filo del mañana 2 se hará esperar mucho tiempo

Ahora bien, existe un "pequeño" inconveniente. Debido a que Tom Cruise no tiene un acuerdo de colaboración exclusivo con Warner Bros., significa que ambas partes tendrán que sentarse a planear un proyecto que se ajuste a la agenda del actor.

Cruise tiene claro que, antes de involucrarse en Al filo del mañana 2, tiene que terminar Misión Imposible 8, cuyo estreno está programado para el 25 de mayo de 2025. Un punto curioso es que esta película tendría que haberse estrenado en junio del presente año, pero las huelgas de actores y guionistas —ya finalizadas ambas— provocaron cambios en el calendario.

Así pues, cada vez existe una mayor probabilidad de ver Al filo del mañana 2, pero tendremos que esperar varios años por ella. De eso a nada…

Al filo del mañana, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, fue uno de los mejores filmes de 2014. En Rotten Tomates tiene un porcentaje de recomendación del 91% por parte de la crítica especializada, y 90% de la opinión pública. Son muy pocas las películas que pueden presumir una nota tan alta y, sobre todo, un consenso tan igualado entre la prensa y la audiencia.

Recaudó 370 millones de dólares en la taquilla internacional, una cifra aceptable si tomamos en cuenta que costó 178 millones de dólares.

Mucho se ha hablado de que una secuela de Al filo del mañana tendría que afrontar un reto en el ámbito narrativo, ya que la primera estuvo inspirada por la novela All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka. No obstante, el largometraje cubre todos los eventos de la obra literaria, así que una continuación tendrá que proponer una historia completamente original.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente