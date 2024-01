Tras el rotundo éxito mundial de Top Gun: Maverick, los rumores sobre una tercera entrega de la franquicia han sido bastante recurrentes. Ahora, The Hollywood Reporter afirma que Tom Cruise y Paramount ya están trabajando en el desarrollo de Top Gun 3.

Si bien el proyecto no ha sido confirmado por el estudio o el actor, el citado medio indica que Ehren Kruger, quien coescribió Maverick, ya prepara un guion para la próxima película de la saga. Además, Joseph Kosinski volvería a estar a cargo de la dirección.

De momento, no se conocen detalles sobre la trama de Top Gun 3. No obstante, la información disponible indica que la intención de las partes involucradas es continuar con un arco argumental que involucre no solo a Tom Cruise, sino también a Miles Teller y Glenn Powell, quienes interpretaron a Rooster y Hangman en el filme de 2022.

THR menciona que, en realidad, el desarrollo de Top Gun 3 se puso en marcha en el otoño pasado. Sin embargo, sus responsables han tratado de manejarse en silencio y con cautela para evitar que se generen expectativas desmesuradas en torno al proyecto. Máxime, porque Tom Cruise tiene en marcha otras propuestas cinematográficas.

Según el reporte, Top Gun 3 se hará esperar unos cuantos años. La nueva película está en etapas tempranas de su desarrollo, de modo que todavía quedan varios asuntos por resolver antes de que el rodaje se ponga en marcha. Entre tantos, la finalización del guion, la conformación del resto del reparto y cuestiones propias de la logística de la filmación.

Top Gun y Top Gun: Maverick contaron el apoyo de la Armada de EE. UU., y es lógico pensar que lo mismo ocurrirá con Top Gun 3. Tal y como sucedió en la última entrega, es probable que Tom Cruise aspire a que el rodaje de las escenas aéreas se concrete nuevamente con los actores a bordo de los aviones de combate.

En su momento se especuló con que, en caso de que existiera Top Gun 3, la historia se enfocara en un Maverick ya retirado como aviador naval, y que Rooster (Miles Teller) asumiera el rol protagónico. Habrá que ver si, efectivamente, el guion de Ehren Kruger apunta en dicha dirección.

El desarrollo del próximo largometraje también presenta un escenario interesante sobre qué plataforma aeronaval podría utilizarse. El F-14 Tomcat fue la gran estrella de la Top Gun original, mientras que el F-18 Super Hornet tomó el manto en la secuela, pese a no ser el avión más avanzado a las órdenes de la Armada, que también cuenta con el furtivo F-35C.

Tengamos en cuenta que la fuerza naval estadounidense está trabajando en un modelo de próxima generación para sustituir al F-18 a partir de la década de 2030. El programa F/A-XX aspira a reemplazarlo con un caza de superioridad aérea de sexta generación. ¿Habrá alguna referencia a este proyecto en Top Gun 3? Por el momento, es imposible saberlo.

Independientemente de los tiempos de desarrollo de Top Gun 3, Tom Cruise tiene una agenda bastante cargada para los próximos años. En 2025 se estrenará Misión Imposible 8, en tanto que el actor recientemente ha firmado un contrato multianual con Warner Bros para protagonizar y producir nuevas películas originales y franquicias. Eso sí, el acuerdo no es exclusivo. De modo que el intérprete de 61 años podrá seguir trabajando con estudios como Paramount, con el que más ha colaborado en los últimos tiempos.

