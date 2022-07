Ha transcurrido, aproximadamente, un mes y medio desde el estreno de Top Gun: Maverick. Si bien la fiebre que generó el largometraje comenzó a disminuir por una cuestión natural, los inesperados récords que ha establecido serán recordados siempre. De hecho, esta semana el filme de Tom Cruise sumó un logro más a su cuenta, y no cualquiera. Para ser exactos, se convirtió en la película más taquillera de Paramount Pictures en Estados Unidos.

Para poder contextualizar el enorme hito que ha conseguido Top Gun: Maverick en su casa productora, vale la pena mencionar a quien tenía el primer lugar: la mismísima Titanic, que vio la luz en el lejano 1997. Es decir, tuvieron que pasar 25 años para que la cima fuera ocupada por otra producción. Lo más curioso de todo es que nadie, ni la propia Paramount Pictures, esperaban que Top Gun: Maverick fuera a conseguir estos extraordinarios números, que hasta hace poco parecían imbatibles.

Al momento de leer de escribir esta publicación, ‌Top Gun: Maverick ha ingresado $1.189 millones de dólares a nivel global. De esta cifra, $601 millones de dólares pertenecen a la taquilla estadounidense —poco más de la mitad—. Titanic, según Deadline, quedó en segundo puesto con $600,78 millones de dólares. Es importante mencionar que, en el caso del filme de James Cameron, solo se toma en cuenta su primer estreno, pues tiempo después regresó a las salas de cine hasta acumular $659 millones de dólares en el país norteamericano.

Cuando un largometraje supera la barrera de los mil millones de dólares, ya podemos considerarla como un verdadero Blockbuster de la época reciente. ¿Alguien llegó a pensar que ‌Top Gun: Maverick alcanzaría ese título? Pues no…

Durante los últimos años, son muy pocos los largometrajes que pueden aspirar a esos números; generalmente los basados en personajes de cómics. Las propuestas del Universo Cinematográfico de Marvel, por ejemplo, suelen ocupar esos privilegiados lugares, por ello es todavía más sorprendente que ‌Top Gun: Maverick se haya colado entre ellos. Vamos, ni siquiera The Batman ($770 millones de dólares) alcanzó tal recaudación; tampoco Doctor Strange en el Multiverso de la locura (954 millones de dólares).

Con estas cifras como respaldo, parece que es cuestión de tiempo para que Paramount dé luz verde a la secuela de Top Gun: Maverick. De hecho, Miles Teller dijo hace algunos días que ya tuvo una conversación con Tom Cruise respecto a Top Gun 3. Eso sí, de momento no hay nada concreto, ya que Cruise quiere cerciorarse que el próximo filme será mejor que Maverick

"El lema de Tom, básicamente, es que si no puedes superar las películas anteriores, no hay razón para hacerlo. No hay razón para darle otra película a la filmografía del mundo, si no contribuye o supera la original", declaró Teller a ET.