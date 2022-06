Cuando una película logra cautivar a su audiencia, es normal que el público se pregunte si habrá una secuela. Esto es lo que está sucediendo actualmente con Top Gun: Maverick, cuya recepción ha sido tan positiva, tanto en la taquilla como en la crítica especializada, que algunos ya están imaginando una tercera entrega protagonizada, otra vez, por Tom Cruise. ¿Realmente hay posibilidades de que exista Top Gun 3 con Tim Cruise? Vamos a analizarlo.

Primero hay que decir que nadie, o quizá muy pocos, esperaban que Top Gun: Maverick fuera un fenómeno de la industria cinematográfica. En una época donde los blockbusters de superhéroes suelen llevarse la gran mayoría de los ingresos en el cine, Maverick logró destacar en muchos sentidos. También en el económico, que al final del día es el que más interesa a las casas productoras.

Hace algunos días te contamos que Top Gun: Maverick se convirtió en el estreno más exitoso durante el Memorial Day de Estados Unidos; también en el mejor estreno en la carrera de Tom Cruise. A nivel mundial, según los datos de Box Office Mojo, ha recaudado 557 millones de dólares en apenas sus primeras dos semanas de disponibilidad. La extraordinaria cifra, de hecho, ha sorprendido a la propia Paramount Pictures, la productora detrás del filme.

Era necesario hablar del tema económico antes de adentrarnos de lleno en la posibilidad de ver Top Gun 3. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una secuela si el largometraje que le precede no cumplió con las expectativas en la taquilla. Afortunadamente, no fue el caso de Top Gun: Maverick. No tenemos ni la menor duda de que, tras el éxito obtenido, Paramount se está frotando las manos con una continuación. Hace una semana, Jerry Bruckheimer, productor de la cinta, dejó abierta la puerta para una nueva película.

Pero la compañía cinematográfica, antes de pensar seriamente en la tercera parte, debe enfrentar un problema con nombre y apellido: Tom Cruise. Por más ridículo que parezca, es el actor protagonista quien podría dificultar la existencia de Top Gun 3. Al menos en la forma en que muchos la imaginan.

Top Gun 3 verá la luz, pero quizá sin Tom Cruise…

Hay una razón por la que tuvieron que pasar 36 años para disfrutar de Top Gun: Maverick. En un principio, Tom Cruise no estaba del todo convencido de hacer un segundo film. Fue Joseph Kosinski, director de Maverick, quien convenció al actor presentándole un guion convincente que aprovechaba a otro personaje del pasado: el hijo de su entrañable amigo Nick "Goose" Bradshaw. Fue hasta entonces que Tom Cruise decidió subirse al tren del proyecto.

Ahora bien, ¿el susodicho tiene la intención de hacer realidad Top Gun 3? Aunque no se ha pronunciado al respecto, Maverick ya nos deja algunas pistas que no son nada alentadoras. Hubo un mensaje que se repitió más de una vez: "Déjalo ir". Su significado es bastante claro; es tiempo de que Maverick dé un paso al costado, más todavía tras cumplir un objetivo que parecía imposible y que casi le cuesta la vida.

Parece, entonces, que la franquicia Top Gun ha puesto punto final a la carrera de Pete "Maverick" Mitchell como piloto de caza de combate. ¿Significa entonces que Top Gun 3 no tiene posibilidad alguna de ver la luz? No precisamente…

Un nuevo héroe está listo para tomar el relevo de Maverick

Es evidente que, en Top Gun: Maverick, el otro personaje que se lleva los reflectores es Bradley "Rooster" Bradshaw, hijo de Goose y cuya interpretación es responsabilidad de Miles Teller. Su presencia ha sido todo un acierto, pues además de encajar perfectamente en el argumento, bien podría estar dando sus primeros pasos para consolidarse como el próximo protagonista de la franquicia.

La historia es perfecta: un pequeño que sueña con convertirse en piloto; que desafortunadamente pierde a su padre; y que muchos años después es instruido por Maverick, el mejor amigo de su progenitor. Sin duda, no hay mejor mentor para ayudarlo a tomar el relevo.

Ahora bien, la partida de Maverick no significa que la hipotética Top Gun 3 se centrará única y exclusivamente en la figura de Rooster. ¿Quién sería el otro personaje que lo acompañaría en en una nueva aventura? Seguramente ya lo tienes en mente: Jake "Hangman" Seresin. Aunque inició como un completo insoportable y engreído en Top Gun: Maverick, termina convirtiéndose en una pieza clave para lograr un final feliz.

Así pues, la mesa está puesta para que, tarde o temprano, Paramount Pictures decida emprender Top Gun 3. Eso sí, sin tener a Tom Cruise como figura central, posiblemente la película no levante tanta expectación. Lo anterior podría resolverse invitándolo a participar en un rol secundario; tal vez como instructor o incluso como director de la Academia Top Gun.

La otra opción, claro, es que Tom Cruise vuelva a ser el centro de atención; porque seguramente él tampoco anticipaba que Maverick le sería tan redituable...