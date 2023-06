Rich Gelfond, CEO de IMAX ha respondido al cabreo de Tom Cruise por el hecho que Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 solo estará en cines estadounidenses con pantallas IMAX durante un semana. Luego, será reemplazada por Oppenheimer.

El actor, supuestamente, estaba molesto porque la película de Christopher Nolan estará en pantallas IMAX durante tres semanas, quitándole el espacio a Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 apenas siete días después de su estreno.

Lo ha comentado en una entrevista con Variety, donde referencia a Tom Cruise, el reemplazo de su película por Oppenheimer y la posibilidad que después de esas tres semanas, pueda volver a pantallas IMAX.

"Me siento triste por no poder acomodar ambas producciones. Se que Misión Imposible 7 será una gran película. Y Nolan tiene un lugar especial en nuestros corazones porque usa nuestras cámaras y nos promociona. No es un tema de cual largometraje hará más dinero. Espero que después de las tres semanas de Oppenheimer, Misión Imposible vuelva", explicó.

Christopher Nolan, director de Oppenheimer

¿Por qué Tom Cruise está cabreado?

El reporte del cabreo de Tom Cruise tiene que ver con el estreno de dos películas de alto calibre al mismo tiempo que Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Oppenheimer y Barbie. Todas llegarán en julio, con apenas una semana de separación entre una producción y otra.

Pero resulta que tras el estreno de Tenet, Nolan y Warner se separaron por diferencias estratégicas sobre el lanzamiento de películas durante la pandemia. Ahora que está en Universal, Warner pudo haber visto en el estreno de Barbie una oportunidad para cobrarse alguna deuda de forma simbólica, causando aún más caos en el calendario de salida de películas taquilleras de verano.

En el medio está Tom Cruise, que al igual que Nolan, es un defensor de la experiencia del cine a la hora de ver películas y no quiere que ninguna otra producción, de su propio estudio o de otros, arruine la posibilidad.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente