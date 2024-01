En noviembre pasado, Naughty Dog anunció The Last of Us Part II Remastered, una remasterización del aclamado juego de 2020 exclusiva de PS5. Si bien el título incluye un nuevo modo jugable, mejoras varias y contenidos adicionales, no todo el público recibió la noticia de forma favorable.

Algunos fanáticos calificaron este lanzamiento como innecesario, considerando que la propuesta original ya se había actualizado para brindar mejor rendimiento gráfico en la consola de última generación de Sony. Mientras que otros acusaron al estudio de usar esta propuesta como excusa para promocionar la segunda temporada de la popular serie de HBO y HBO Max, que está próxima a iniciar su rodaje.

Matthew Gallant, director de The Last of Us Part II Remastered, no hizo oídos sordos a las críticas ni tampoco se quedó callado. En una entrevista con VGC, el creativo aseguró no entender el porqué de la respuesta negativa de cierta parte del público. Y ratificó que esta nueva versión simplemente busca ofrecer la mejor experiencia de juego nativa con The Last of Us Part II en la PlayStation 5.

"No entiendo parte de la consternación por lo que ofrece The Last of Us Part II Remastered. Es la mejor manera de jugar The Last of Us Part II. Si acabas de comprar una nueva PlayStation y eres nuevo en la franquicia, queremos brindarte la mejor experiencia con todas las funciones de hardware de una versión nativa del juego para PS5. Mi sensación es que hay una audiencia para la cual la idea de una versión para PS5 es emocionante. También hablo por mí mismo. Estoy emocionado de que podamos llevar esto a los fanáticos; y si no es para todos, está bien", explicó Gallant.

Naughty Dog responde a las críticas por The Last of Us Part II Remastered

Los comentarios de Matthew Gallant han salido a la luz cuando falta solo un puñado de días para que The Last of Us Part II Remastered esté disponible oficialmente. El juego se lanzará formalmente el próximo viernes 19 de enero, aunque las reservas están abiertas desde comienzos de diciembre pasado a cambio de 49,99 dólares/euros.

Quienes compraron la versión original (y en formato físico) de The Last of Us Part II, que llegó a la PS4 en 2020, pueden actualizarse a la remasterización pagando solamente 10 dólares. Eso sí, para disfrutar de este lanzamiento deben contar obligatoriamente con una PS5 con unidad lectora Blu-ray. ¿Por qué? Porque tienen que insertar el disco original para descargar The Last of Us Part II Remastered, como así también cada vez que vayan a jugarlo.

En cuanto a las optimizaciones gráficas, el juego incluirá mejores texturas y sombras. Además, permitirá jugarlo en 4K nativo en el Modo Fidelidad, o en 1440p escalado a 4K en el Modo Rendimiento. Así mismo, el título de Naughty Dog integrará una opción para desbloquear la tasa de fotogramas, aunque esto solo funcionará en el caso de usar televisores o monitores con soporte para VRR o tasa de refresco variable.

Los desarrolladores también prometen una experiencia más inmersiva con el mando DualSense. Esto permitirá controles más precisos durante una pelea, así como una mayor sensibilidad durante misiones con exploración furtiva, por citar algunos ejemplos.

A pocos días del lanzamiento

Además de revivir la campaña principal, The Last of Us Part II Remastered ofrecerá un nuevo modo de juego llamado Sin Retorno. Se trata de un escenario tipo mazmorra, en el que los jugadores tendrán que enfrentar hordas de enemigos durante un período de tiempo determinado. Sus decisiones durante la partida impactarán en la dificultad de la misma y en las recompensas que podrán desbloquear.

Por último, la remasterización brindará acceso a los "niveles perdidos" de The Last of Us Part II con comentarios de los desarrolladores. Y también permitirá tocar música con distintos personajes e instrumentos de cuerda.

Independientemente de las críticas, el nuevo juego para PS5 seguro dará mucho de qué hablar cuando llegue a los usuarios. Por suerte, faltan pocos días para saber si este lanzamiento realmente vale la pena.

