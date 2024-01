Lucasfilm ha liberado el tráiler de la tercera temporada de Star Wars: La remesa mala, la popular serie animada exclusiva de Disney+. Será un momento significativo para esta producción, ya que los próximos episodios concluirán la historia del escuadrón.

Por fortuna, no tendremos que esperar mucho tiempo para disfrutarla. El estreno de la temporada 3 de Star Wars: La remesa mala está programado para el 21 de febrero. Además, ese día estarán disponibles los primeros tres capítulos, mientras que los restantes irán llegando individualmente cada semana.

En su momento te comentamos que la temporada anterior había adquirido un tono de oscuridad, y parece que la tercera se mantendrá por ese mismo camino. A lo anterior tenemos que sumar los componentes de tristeza y tragedia que nos dejó la —supuesta— muerte de Tech, quien se sacrificó para salvar la vida de sus compañeros.

Existe mucha expectación en torno a la tercera temporada de Star Wars: La remesa mala. No solo por ser la conclusión de la serie, sino también por lo que podría significar para el lore de la saga intergaláctica.

Star Wars: La remesa mala, ¿clave en los misterios de la clonación?

Es evidente que existe mucho interés al tema de la clonación por parte de las fuerzas imperiales. Así pues, es posible que Star Wars: La remesa mala resuelva algunos misterios de las películas y, por otro lado, establezca algunas bases narrativas para la película de The Mandalorian, que fue anunciada hace apenas unas semanas.

¿Por qué Star Wars: La remesa mala puede influir en los hechos de otras producciones? Hemlock ya dejó en evidencia su plan para dominar la tecnología de clonación de los kaminoanos, que por algún motivo es fundamental para los propósitos de Palpatine. ¿Quizá para dar origen a la Primera Orden y su líder Snoke, villano de Star Wars: Los últimos Jedi? Existen muchas teorías al respecto.

Con relación a The Mandalorian, no podemos perder de vista que el doctor Penn Pershing tenía en marcha una investigación sobre clonación por mandato del Imperio. El propio Grogu era pieza clave en su objetivo y todavía no sabemos hacia dónde se dirige esta misteriosa trama.

Así pues, no es coincidencia que Star Wars: La remesa mala igualmente ponga especial atención a la clonación. Si llega a tener algún acontecimiento fundamental para la saga intergaláctica, no tengas duda de que más personas se interesarán por verla. La realidad es que es una serie dirigida al fan acérrimo de Star Wars, no al público masivo que disfrutó, por ejemplo, The Mandalorian…

