Los nuevos Samsung Galaxy S24 y S24 Ultra llegan con un puñado de funciones de IA como novedad principal. La compañía, en concreto, permite a los usuarios editar imágenes mediante inteligencia artificial generativa, utilizar soluciones de búsquedas como Circle to Search, para buscar algo rodeando una imagen, o traducir en tiempo real llamadas o mensajes. Son características que están disponibles de forma gratuita en los tres nuevos modelos, aunque no por mucho tiempo.

Samsung, silenciosamente, ha confirmado que las prestaciones de lo que ellos llaman Galaxy AI, estarán disponibles sin coste para los Galaxy S24 “hasta finales de 2025”. La compañía, de hecho, advierte de esta limitación en su web, aunque no detalla si, cuando llegue la fecha, los usuarios deberán pagar una suscripción o similar para seguir haciendo uso de estas características.

Y no solo eso; Samsung también deja entrever que algunas de las funciones de IA de los Galaxy S24 podrían desaparecer en un futuro, detallando que aquellas proporcionadas por terceros “pueden estar sujetas a cambios”.

Las funcionalidades de Inteligencia Artificial serán gratuitas hasta final de 2025 en los dispositivos Samsung Galaxy. La disponibilidad de las funciones de AI proporcionadas por terceros puede estar sujeta a cambios y, en cualquier caso, está sujeta a los términos y condiciones del proveedor. Samsung.

No todas las funciones de IA de los Galaxy S24 dependen de Samsung

Debemos tener en cuenta que algunas las características potenciadas por IA que llegan a los Galaxy S24, S24+ y Galaxy S24 Ultra, dependen de Google. Es, por ejemplo, el caso de Circle to Search, y probablemente de algunas otras que la firma todavía no ha desvelado. Es decir, si bien están disponibles de forma exclusiva en los móviles Galaxy, es probable que la firma de Mountain View tenga una especie de acuerdo temporal con Samsung, algo que permita a Google limitar las funciones en caso de que dicho acuerdo llegara a su fin.

Además, no todas las características de IA de los Galaxy S24 funcionan de manera local. Samsung ha confirmado, a través de The Verge, que algunas de las prestaciones funcionan gracias a una “IA híbrida” que hace uso de la IA en el propio dispositivo y en la nube. Esto, por tanto, requiere del uso de servidores cuyo mantenimiento y disponibilidad tiene un precio tanto para Samsung como para Google. De este modo, y en el caso de que, por ejemplo, los usuarios no usen las prestaciones de IA, ambas compañías podrían simplemente eliminarlas.

En cualquier caso, y al menos hasta 2025, todas las funciones continuarán estando disponibles para los Galaxy S24 y algunas de ellas, además, llegarán a otros modelos Galaxy más antiguos.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente