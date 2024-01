Samsung ha presentado —más pronto de lo previsto— los que serán sus buques insignia para este 2024; los Galaxy S24, que llegan un año más en tres versiones diferentes a las que les une una novedad que no hemos parado de ver a lo largo de 2023 y que todo apunta a que este año seguiremos viendo muy de cerca: la IA. En Hipertextual hemos podido probar, antes de su lanzamiento oficial, los tres modelos. El protagonista, no obstante, es el Galaxy S24 Ultra.

Lo es porque, pese a que comparte con sus hermanos pequeños las mismas funciones de IA (a las que Samsung las ha bautizado como Galaxy AI), es muy diferente en el resto de características. El Galaxy S24 Ultra tiene una pantalla de mayor tamaño, cámaras más avanzadas y con mayor resolución, una batería de mayor capacidad y un procesador algo más potente que los Galaxy S24 y S24 Plus. Es decir: es el máximo exponente de lo que Samsung sabe hacer en telefonía móvil.

Pero la gran novedad es, como decía, la IA. En el primer contacto con el Galaxy S24 Ultra, de hecho, Samsung solo mencionó las prestaciones de inteligencia artificial. Apenas resumió brevemente las novedades de hardware para dar paso rápidamente a todo lo relacionado con la misma. Una estrategia de comunicación que deja claro desde el primer momento cuál es la baza de este modelo para hacer frente a una muy reñida gama alta. Pero, ¿realmente es suficiente? ¿Hace que el Galaxy S24 Ultra suponga un salto generacional respecto a su antecesor? ¿O no es más que un puñado de funciones que quedarán en el olvido?

Galaxy S24 Ultra: ficha técnica

Pantalla Panel Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy. Memoria RAM 12 GB. Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB. Cámaras Traseras:

*Gran angular de 200 MP (OIS, f/1.7, FOV 85˚).

*Ultra gran angular de 12 MP (f/2.2, FOV 120˚).

*Teleobjetivo de 50 MP (Zoom óptico de 5x, OIS, f/3.4, FOV 22˚).

*Teleobjetivo de 10 MP (Zoom óptico de 3x, OIS, f/2.4, FOV 36˚).

Frontal:

*Sensor de 12 MP (f/2.2, FOV 80˚). Conectividad 5G, WiFi 7, WiFi Direct, Bluetooth 5.3. Batería 5.000 mAh con soporte para carga rápida cableada de hasta 43 vatios. Compatible con carga inalámbrica y PowerShare. Dimensiones y peso 162,3 x 79 x 8,6 milímetros.

233 gramos (versión mmWave).

232 gramos (versión Sub6). Sistema operativo Android 14 con capa de personalización One UI 6.1. Otros S Pen.

Certificación IP 68 de resistencia al agua.

La IA es la estrella

Samsung ha bautizado a su conjunto de funciones potenciadas por inteligencia artificial Galaxy AI; aunque lo cierto es que no todas las características están desarrolladas por la propia Samsung. La compañía confirmó que algunas son de Google, aunque apenas ha especificado cuáles En cualquier caso, todas ellas son dignas de mención. Y, si bien hay algunas que únicamente están destinadas a un pequeño número de usuarios —por ejemplo, a profesionales—, otras pueden resultar especialmente útiles para el día a día.

Una de las características más llamativas es la posibilidad de traducir mensajes en tiempo real; algo que funciona, incluso, en aplicaciones de terceros a través de una API que Samsung facilita a los desarrolladores. Por el momento, eso sí, solo está disponible en un pequeño número de aplicaciones, incluidas WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.

Su funcionamiento es muy sencillo: tan solo es necesario seleccionar en el teclado el idioma al que queremos traducir y escribir el mensaje. La IA se encargará del resto; y no solo de traducir nuestro texto —es decir, podemos escribir en español para que la IA lo traduzca al inglés, por ejemplo—. También puede cambiar automáticamente el idioma de los mensajes que recibimos; todo desde la ventana del chat y de una forma muy intuitiva.

Relacionado con la traducción, Samsung también permite traducir en tiempo real llamadas de audio a través de la aplicación de teléfono del Galaxy S24 Ultra. En este caso, mediante un botón específico que aparece en la pantalla de la llamada, aunque también es posible asignar una traducción para un contacto y que el traductor se active automáticamente cuando lo llamamos.

Otra característica de IA que, en este caso, ha sido desarrollada junto a Google, es Circle to Search. Esta, en concreto, permite al usuario buscar algo que aparece en la pantalla directamente en Google utilizando la tecnología de Google Lens. Para ello, solo es necesario mantener pulsado el botón de inicio y rodear un monumento que aparece en un vídeo, una foto de un objeto o cualquier otra cosa. Google detectará la imagen y buscará información al respecto. No solo puede ser útil en muchas ocasiones, sino que funciona realmente bien, incluso con imágenes muy genéricas —como una cascada, por ejemplo—.

Después, hay otras funciones de IA más enfocadas a la productividad, como la posibilidad de transcribir una grabación —y traducirla, en caso de que sea necesario— o crear resúmenes en la aplicación de notas y convertir aquellas escritas a mano (por ejemplo, con el S-Pen), a texto.

Algunas de estas herramientas, como Circle to Search, pueden ser bastante útiles. Otras, sin embargo, no tienen mucho de inteligencia artificial, a pesar del mensaje que trata de comunicar Samsung. La función de traducción de mensajes del Galaxy S24 Ultra, por ejemplo, es simplemente una herramienta de traducción de texto, como Google Translate lleva años ofreciendo. Esta característica, además, requiere que los desarrolladores la incluyan en sus aplicaciones de mensajería, lo que dificulta considerablemente su expansión.

Otras funciones del Galaxy S24 Ultra, como la posibilidad de transcribir notas de voz, están destinadas a un público muy específico; como periodistas. Por no mencionar que son prestaciones que difícilmente utilicemos activamente; no todos los días necesitamos un traductor para las llamadas, ni que la aplicación de notas nos haga un resumen de nuestras notas, por ejemplo.

Cámaras conservadoras con algunas excepciones

Al puñado de funciones de IA mencionadas anteriormente —y, reiteramos, que también llegan al resto de smartphones de la familia Galaxy S24—, hay que sumarle otras tantas enfocadas a la captura y edición de imágenes. Pero hablemos primero de la cámara en sí.

Samsung también se ha mantenido muy conservadora en este aspecto. El Galaxy S24 Ultra mantiene la misma configuración que su antecesor, a excepción de uno de los teleobjetivos, que aumenta de resolución. Nos encontramos, por tanto, con un sensor principal de 200 megapíxeles; una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y, después, dos cámaras teleobjetivo

Por un lado, uno secundario de 10 megapíxeles que permite capturar imágenes con un zoom óptico 3x. Por otro, un sensor de 50 megapíxeles con una apertura f/3.4 capaz de tomar fotografías con un zoom óptico de 5 aumentos y un zoom híbrido de hasta 10 aumentos. Por cierto, ahora también es posible tomar fotos con el modo noche mediante el zoom 5x.

La principal novedad de las cámaras del Galaxy S24 Ultra, como decía, depende de la IA. Y, más concretamente, del nuevo motor ProVisual Engine, que trabaja tanto en la captura de imágenes como en la edición de las mismas.

Por ejemplo: el mencionado zoom de 10 aumentos del sensor de 50 megapíxeles es posible gracias a la combinación de las lentes físicas (que llegan hasta 5x) con las citadas mejoras de inteligencia artificial. Eso sí: es una estrategia un tanto extraña si se tiene en cuenta que el Galaxy S23 Ultra contaba con una cámara teleobjetivo capaz de hacer un zoom de 10 aumentos de manera 100% óptica. Suponemos que la combinación del nuevo sensor de 50 megapíxeles y las prestaciones de IA conseguirán mejorar los resultados respecto a su antecesor, aunque habrá que comprobar cuánto.

De igual forma, también habrá que validar cuánto impacto tiene el ProVisual Engine basado en IA en el procesamiento de las imágenes capturadas por las diferentes cámaras, algo en lo que también interviene el nuevo ISP del Snapdragon 8 Gen 3.

En cuanto a edición de fotos, el motor de IA del Samsung Galaxy S24 Ultra permite hacer usos de modos como Generative Edit para rellenar mediante inteligencia artificial generativa los bordes vacíos que se crean en una imagen al redimensionarla o mover algún sujeto u objeto; que es algo que también podemos hacer mediante esta función. Samsung, asimismo, ha añadido una herramienta llamada Instant SLow Mo que permite generar frames adicionales para reducir la velocidad del vídeo, incluso aunque este no esté grabado en slow motion.

El Galaxy S24 Ultra es aburrido

En lo que respecta al hardware, las novedades de este Galaxy S24 Ultra son bastante sutiles. Los marcos ahora son de titanio, lo que ofrece, a priori, algo más de resistencia. La pantalla permanece estática en tamaño y resolución, pero ahora tiene menos marcos y puede elevar su brillo hasta los 2.600 nits. Es, además, completamente plana, eliminando por fin la tediosa doble curvatura que veíamos en generaciones anteriores. Y, por último, monta un Snapdragon 8 Gen 3, el cual ofrece, además de un mejor rendimiento, una mayor eficiencia.

Todas estas mejoras, no obstante, son aburridas. El Galaxy S24 Ultra no aporta nada realmente novedoso o disruptivo respecto a su antecesor, más allá de cuatro funciones de IA que, salvo casos muy concretos, probablemente uses únicamente las primeras semanas simplemente para curiosear.

Esto no quiere decir que sea un mal producto. De hecho, probablemente sea uno de los mejores que veamos en este 2024. Su pantalla continúa siendo excelente, sus cámaras son prometedoras y la combinación de rendimiento y autonomía muy probablemente no dejen indiferente a nadie. Pero, como decía, es un móvil aburrido.

