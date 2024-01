Un año más, Samsung va a presentar los que serán sus buques insignia para este 2024: los Galaxy S24. La compañía anunció que el Unpacked; el evento de lanzamiento destinado a presentar sus novedades de hardware, tendrá lugar este 17 de enero en Estados Unidos, aunque será posible seguirlo en directo desde cualquier parte del mundo. Te contamos cómo y dónde verlo.

El Galaxy Unpacked, reiteramos, se celebrará este 17 de enero a las 10:00 am en San José, California, y concretamente, en el pabellón deportivo SAP Center. En España, el evento de los Galaxy S24 comenzará a las 19:00 horas, mientras que en México iniciará a las 12:00 horas. Se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la compañía, donde ya hay habilitada una retransmisión. La compañía también ha habilitado una sección en su web donde los usuarios pueden registrarse para recibir las novedades y algunas ventajas adicionales, como un descuento para la compra de los dispositivos que anuncien.

Además, en Hipertextual estaremos contando las novedades de este Galaxy Unpacked para que puedas leer todos los detalles y características de los nuevos Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, así como de otras posibles novedades que podríamos ver durante el evento.

Horarios y dónde ver el lanzamiento de los Galaxy S24 en México, Argentina y otros países

En España, recordemos, el evento de los Galaxy S24 comenzará a las 19:00 horas. Pero nos estás leyendo desde otros países y también quieres ver el lanzamiento en directo, puedes ver los horarios a continuación. En todos los casos, podrás ver la presentación a través del canal de YouTube de Samsung, así como leer todos los detalles sobre lo que presenten en este medio.

España : 19:00 horas.

: 19:00 horas. México: 12:00 horas.

12:00 horas. Argentina: 15:00 horas.

15:00 horas. Venezuela: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia: 13:00 horas.

13:00 horas. Ecuador: 13:00 horas.

13:00 horas. Perú: 13:00 horas.

13:00 horas. Chile: 15:00 horas.

¿Qué esperamos ver en Unpacked de Samsung?

Si bien Samsung no lo ha confirmado, las filtraciones han dejado claro que en este Unpacked veremos los nuevos Galaxy S24, S24 Plus y Galaxy S24 Ultra, siendo este último el smartphone con más cambios. Se espera que el modelo Ultra cuente con un diseño de titanio, una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ y 120 Hz, y una cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles. Los Galaxy S24 y S14 Plus, en cambio, llegarían con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. En ambos casos, con una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

Además de los Galaxy S24, amsung también realizará un anuncio importante durante el Unpacked de 2024: Galaxy AI, su inteligencia artificial que llegará a los Galaxy S24 a través de diferentes herramientas. Algunas de ellas, de hecho, son muy similares a las que vemos en móviles como el Google Pixel 8 Pro, como la posibilidad de borrar objetos no deseados de una imagen.

No está claro si, además de los Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra, Samsung presentará otros dispositivos, tales como auriculares, tablets o relojes inteligentes.

