El próximo 17 de enero, Samsung presentará la siguiente generación de sus terminales estandarte, los Galaxy S24. En el mundo Android, siempre será relevante lo que el fabricante surcoreano tiene preparado para asaltar la gama alta, sobre todo en una época en la que tantas otras compañías están realizando un excelente trabajo.

Si bien todavía quedan algunos días para conocer todas sus características de manera oficial, también es cierto que Samsung, de nueva cuenta, no ha podido frenar las filtraciones en torno a sus nuevos terminales. Desde hace meses conocemos un buen número de detalles que, salvo sorpresa, estarán presentes en los tres modelos que verán la luz: Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra.

Son esas filtraciones las que nos han permitido conocer que la línea Samsung Galaxy S24 apostará, más bien, por una ligera progresión en lugar de una revolución. En la industria tecnológica impera el "Si funciona, no lo toques", y la realidad es que los dispositivos predecesores ya eran unos de los mayores referentes de la gama alta. Por lo tanto, no esperes novedades fuera de lo habitual.

Otro tema que no se puede dejar de lado es que, nos guste o no, la industria de la telefonía alcanzó un momento de madurez plena desde hace años. El margen de mejora es mínimo y los fabricantes están optando por estrategias más continuistas. Samsung no es ajena a esta tendencia y lo veremos reflejado en los Galaxy S24.

A pesar de lo anterior, vale la pena repasar todos lo que sabemos sobre los Samsung Galaxy S24. Tanto en su look, como en la parte técnica.

El diseño de los Samsung Galaxy S24

En términos de diseño, los Samsung Galaxy S24 y S24+ no cambian mucho respecto a la generación anterior. Esto se debe, principalmente, a que en 2023 la compañía expandió su más reciente lenguaje de diseño hacia todos sus terminales. En consecuencia, es completamente lógico que esta propuesta prevalezca durante varios años.

Basándonos en renders y fotografías filtradas, los mencionados dispositivos integran un marco de metal plano, si bien los bordes que lo unen al terminal tienen una ligera curvatura para mejorar el agarre. La parte trasera, por otro lado, es de cristal y completamente plana. Habrá que ver si este cambio tiene un impacto notable en el garre, ya que los S23 tenían un marco curvado que transmitía comodidad al sostenerlo en la mano.

Ahora bien, donde sí veremos novedades importantes es en el modelo de mayores prestaciones, el Samsung Galaxy S24 Ultra. La empresa surcoreana se despedirá del panel frontal con bordes curvos. Por lo tanto, este móvil tendrá una pantalla completamente plana. Aquellos consumidores que suelen decantarse por el terminal más potente lo venían pidiendo a gritos desde hace años, y finalmente han sido escuchados.

Un punto curioso es que, a diferencia de sus hermanos menores, el Samsung Galaxy S24 Ultra no tendrás bordes planos, sino redondeados. Pero no solo eso, la compañía hará un cambio clave: dirá adiós al metal en favor del titanio. ¿Te suena familiar? Sí, es el mismo camino que siguió Apple con los iPhone 15 Pro.

Los beneficios del titanio en los smartphones ya los conocemos. Gracias a este material, el Samsung Galaxy S24 Ultra debería ser no solo más resistente, sino también más ligero. En móviles de dimensiones considerables, un decremento de peso siempre será bienvenido.

Pantalla de los Samsung Galaxy S24

Como se mencionó previamente, la familia Samsung Galaxy S24 nuevamente estará conformada por una tercia de modelos. A simple vista, la principal diferencia está en el tamaño de su pantalla.

El dispositivo de entrada incorpora un panel 6,1 pulgadas, resolución FHD+ (2340 x 1080 píxeles), mientras que el Samsung Galaxy S24+ crece hasta las 6,6" con resolución QHD+ (2778 x 1284 píxeles). Por su parte, el S24 Ultra dispone de la pantalla más grande todas: 6,8 pulgadas con resolución QHD+ (3088 x 1440 píxeles).

En los tres casos, las pantallas presumen tecnología AMOLED con un brillo máximo de 2.500 nits. La tasa de refresco vuelve a ser de hasta 120 Hz.

Corazón Snapdragon, ¿sin olvidar al Exynos?

El tema de los procesadores en los móviles de gama alta de Samsung siempre ha sido un drama, con los Galaxy S24 no será la excepción. ¿Por qué? Nuevamente, habría modelos con diferente SoC en función del mercado.

Es casi un hecho que el procesador estrella de los tres terminales, y también el preferido por los consumidores, será el Snapdragon 8 Gen 3. Es lo último de lo último de Qualcomm, así que en la cuestión de rendimiento no van a quedar a deber.

No obstante, existen rumores de que Samsung podría lanzar los S24 con el Exynos 2400 en determinadas regiones. No es que sea un mal chip, pero es innegable que su desempeño queda por debajo del Snapdragon 8 Gen 3.

Tendremos que esperar al 17 de enero para saber cuál es la estrategia de la empresa en este sentido.

Memoria RAM y almacenamiento

No podemos hablar de rendimiento sin dejar de lado a la memoria y almacenamiento. Según reportes, el Samsung Galaxy S24 estaría disponible en versiones con 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

Por su parte, el Samsung Galaxy S24+ dispondría de una memoria de entre 8 y 12 GB, mientras que las opciones de almacenamiento serían las mismas de su hermano menor.

El Samsung Galaxy S24 Ultra tendría una memoria RAM base de 12 GB, que representa un incremento de 4 GB con relación al S23 Ultra. Por supuesto, habría una variante de 16 GB, mientras que el espacio de almacenamiento llegaría en configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Ojo, no descartemos un modelo de 2 TB.

Apartado fotográfico

Sin duda, muchos consumidores miran las cámaras antes que cualquier otra cuando van a comprar un nuevo smartphone. En Samsung lo saben y, aparentemente, los S24 no van a decepcionar en este apartado.

Tanto el Samsung Galaxy S24 como el S24+ tendrán una cámara triple compuesta por sensores de 50 MP (principal), 12 MP (ultra gran angular) y 10 MP (teleobjetivo). Ambos modelos, además, ofrecerían un zoom óptico de 3 aumentos. La cámara frontal, al igual que los S23, se mantendría en 12 megapíxeles.

Pero el que realmente aspira a ser uno de los mejores smartphones del mercado en fotografía es el Samsung Galaxy S24 Ultra. Las filtraciones más recientes indican la presencia de cuatro cámaras traseras con sensores de 200 MP (principal), 50 MP (periscopio), 10 MP (teleobjetivo), y 12 MP (ultra gran angular). Eso sí, parece que el zoom óptico se quedará en 5x, contrastando así con las primeras informaciones que anticipaban 10 aumentos. ¿Y su cámara para selfies? También se queda en 12 MP.

Batería

@UniverseIce

La autonomía es un punto crítico en cualquier smartphone. Por fortuna, Samsung nos tiene acostumbrados a buenos números en este apartado. Esta sería la capacidad de la batería de cada modelo:

S24: 4.000 mAh

S24+: 4.900 mAh

S24 Ultra: 5.000 mAh

Precios de los Samsung Galaxy S24

Todo indica que los Samsung Galaxy S24 tendrán un esquema de precios muy similar a los de sus predecesores. Podemos esperar, entonces, cifras de partida cercanas a las siguientes:

S24: desde 959 euros o 799 dólares

S24+: desde 1.209 euros o 999 dólares

S24 Ultra: desde 1.409 euros o 1.199 dólares

Todos se podrían reservar este mismo enero, con entregas previstas a finales de mes.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente