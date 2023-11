Samsung seguiría los pasos de Apple y Xiaomi, y dotaría al Galaxy S24 Ultra de un cuerpo con marcos de titanio. Según reporta The Elec, los surcoreanos reservarían esta característica para el modelo tope de gama, de modo que no la veríamos en los S24 y S24+. No obstante, la empresa no descartaría ampliar su uso en el futuro.

Si Samsung realmente le otorga una estructura de titanio al Galaxy S24 Ultra, se sumará a una tendencia que ha ganado especial atención desde la aparición de los iPhone 15 Pro y Pro Max. Aunque no serían los primeros en subirse al tren. No olvidemos que, días atrás, Xiaomi presentó una versión especial del Xiaomi 14 Pro que también utiliza dicho material.

Según el citado medio, la decisión de usar titanio en el Galaxy S24 Ultra no se tomó de la noche a la mañana. Samsung llevaría al menos dos años desarrollando un sistema para integrar marcos de titanio en la estructura de aluminio de sus smartphones. Sin embargo, recién en el último tiempo se habría decidido a avanzar con su aplicación a nivel comercial.

Es probable que el factor económico haya sido crucial a la hora de definir el uso de titanio en el Galaxy S24 Ultra. Es que implementar marcos con dicho material seguramente resulte bastante más costoso y se traduzca en un encarecimiento del producto final. Pero con marcas como Apple y Xiaomi impulsando la tendencia en sus dispositivos más recientes, no sería raro que esta característica se expanda rápidamente en el mercado.

El Galaxy S24 Ultra llegaría con carcasa de titanio

Samsung Galaxy S23 Ultra. Foto: Hipertextual.

The Elec afirma que Samsung ha establecido como meta contar con 15 millones de carcasas de titanio para el Galaxy S24 Ultra. Dicha cifra no sería antojadiza, sino que igualaría a la cantidad de unidades del Galaxy S23 Ultra que la compañía envió este año. Es evidente que los asiáticos apuestan a que, como mínimo, su próximo buque insignia tenga un desempeño comercial similar al del actual.

El rumor apunta, no obstante, a que la adopción de titanio no traería grandes cambios en el peso del smartphone de Samsung. Esto se debería a que, a diferencia de Apple u otros fabricantes, los coreanos ya utilizaban aluminio y no acero inoxidable en sus móviles.

Aunque lo más curioso de esta información sería que, pese a que inicialmente el uso de titanio se reservaría al Galaxy S24 Ultra, no se descartaría su implementación en otros modelos. Los Galaxy S24 y S24+ no utilizarían este material en principio; aunque Samsung consideraría hacerlo según qué tan buena sea la recepción entre el público y la prensa.

De todos modos, no queda claro si esto podría significar el lanzamiento de versiones alternativas del S24 y S24+ con titanio. O si directamente se optaría por incorporar el material en todos los modelos de la línea Galaxy S25.

El Galaxy S24 Ultra sería la gran estrella del próximo evento Samsung Unpacked, que se realizaría alrededor del 18 de enero de 2024. Datos filtrados en los últimos meses apuntan a que el móvil daría un gran salto en el módulo de cámaras traseras. El mismo incluiría un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP, un teleobjetivo de 50 y un lente periscópico de 10 MP.

El smartphone también destacaría por la inclusión de una pantalla con bordes planos y del nuevo chip Snapdragon 8 Gen 3, de Qualcomm. Vale aclarar que los S24 y S24+ se lanzarían en variantes con chip Exynos 2400, desarrollado por Samsung.

