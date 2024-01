La ola de despidos en la industria de los videojuegos no se detiene. Después de un 2023 en el que gran cantidad de estudios y distribuidores se vieron afectados por los recortes de personal, la tendencia se mantiene en 2024. En esta oportunidad le ha tocado el turno a Riot Games, los creadores de Valorant y League of Legends, que anunciaron la salida de cientos de empleados.

La compañía, subsidiaria del gigante chino Tencent, informó una reducción del 11 % de su plantilla global. Esto se traduce en el despido de 530 trabajadores, explicó Riot Games en un comunicado firmado por Dylan Jadeja, su CEO.

Según el ejecutivo, el estudio ha perdido el enfoque y esto se debe en gran medida a que tienen demasiados proyectos en marcha. Jadeja explicó que la cantidad de empleados de Riot Games se duplicó desde 2019 hasta la fecha y que algunas de las apuestas que se realizaron en los últimos años no otorgaron los resultados deseados.

Desde la firma han confirmado que los despidos impactarán mayormente fuera del núcleo dedicado al desarrollo de videojuegos. Esto significa que los equipos destinados a Valorant, League of Legends, League of Legends: Wild Rift y Teamfight Tactics continuarán trabajando casi con normalidad.

No obstante, ese no será el caso de Legends of Runeterra. El título de cartas coleccionables digitales sufrirá una reducción en la cantidad de desarrolladores dedicados al proyecto. Mientras que el juego en sí mismo mutará para enfocarse en la modalidad jugador contra entorno (PvE) llamada Path of Champions. El líder de Riot Games indicó que la decisión apunta a que esta propuesta se vuelva económicamente sostenible, puesto que, pese a que goza de buena popularidad, el estudio ya no puede continuar subsidiándola.

Riot Games se suma a la ola de despidos en la industria de los videojuegos

Legends of Runeterra.

El otro gran cambio que implementarán los creadores de Valorant y League of Legends será el cierre de Riot Forge, su distribuidora para títulos de terceros. Esto sucederá después del lanzamiento de Bandle Tale: A League of Legends Story, que tiene fecha confirmada para el próximo 21 de febrero. El juego creado por Lazy Bear Games para PC y Nintendo Switch será la última propuesta que llegue al mercado de la mano de este publisher.

Dylan Jadeja sostuvo que no le cierran la puerta a volver a trabajar con otros estudios en el futuro, pero que si ello sucede será bajo una modalidad diferente. Además, aseveró que trataron de evitar los despidos lo más que pudieron, pero que los recortes y demás cambios aplicados internamente no fueron suficientes para asegurar la viabilidad económica de la empresa.

"Algunas de las inversiones importantes que hemos realizado no están dando los frutos esperados. Nuestros costes han aumentado hasta el punto de ser insostenibles y nos hemos quedado sin espacio para la experimentación o el fracaso, lo cual es vital para una empresa creativa como la nuestra. Todo ello pone en riesgo el núcleo de nuestro negocio. [...] No estamos haciendo esto [los despidos] para apaciguar a los accionistas o para alcanzar alguna cifra de ganancias trimestrales; tomamos esta decisión porque es necesaria. Es lo que tenemos que hacer para mantener un enfoque a largo plazo para los jugadores". Dylan Jadeja, CEO de Riot Games.

Se espera un 2024 muy complejo para el sector

Los nuevos despidos de Riot Games siguen una tendencia en la industria de los videojuegos. Muchos estudios ampliaron sus equipos a gran ritmo durante la pandemia, cuando la demanda por el entretenimiento hogareño llegó a niveles altísimos. Sin embargo, la normalización de las actividades globales ha llevado a que muchas empresas deban aplicar recortes. En este caso, ni siquiera la popularidad de Valorant o LoL han sido suficientes para evitar el lamentable desenlace.

En 2023 hemos visto despidos en Epic Games, Blizzard, Electronic Arts, CD Projekt RED, Unity, y hasta en Bethesda y Xbox. Claro que estos han sido solo algunos de los casos más notorios. Más de 10.000 trabajadores perdieron sus empleos durante el último año, mientras que alrededor de 3.000 ya sufrieron lo mismo en el actual calendario. Y las perspectivas de cara a los próximos meses no son buenas.

Independientemente de lo que sucede ahora con Riot Games, ayer se conoció que en 2024 no solo habrá más despidos, sino que también cerrarán muchos estudios de videojuegos. Según ejecutivos del sector, esto se debe a que sus modelos de negocio no son rentables y se volverán imposibles de sostener. Si esto realmente ocurre, se espera que también impacte en áreas relacionadas como las del marketing y la distribución de contenidos.

