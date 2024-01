En la industria de los videojuegos, 2023 no solo será recordado por los títulos de gran calidad que pudimos disfrutar. También, porque muchas compañías realizaron despidos masivos como parte de un proceso de reestructuración interna. Por desgracia, todo indica que esta lamentable situación podría extenderse hasta el presente año. Y ojo, igualmente podríamos presenciar el cierre de diversos estudios de videojuegos.

En una entrevista con GamesIndustry.biz, Farhan Noor, fundador de videogameslayoffs.com, web que le da una cobertura detallada a las oleadas de despidos que ha sufrido la industria, 2024 pinta para ser un año todavía más complicado para los estudios de videojuegos.

Según sus datos, el año pasado unos 10.500 desarrolladores de videojuegos perdieron su trabajo. Pero la estadística de 2024 es todavía más preocupante. En lo poco que llevamos del año, aproximadamente 3.000 personas ya fueron despedidas.

El mismo medio entrevistó a un directivo de una empresa distribuidora que prefirió mantenerse en el anonimato. Su comentario al respecto es alarmante: cree que 2024 será un año muy difícil para el sector laboral que se desempeña en torno a la industria, ya que múltiples estudios de videojuegos podrían cerrar sus puertas. Lo anterior significa, desde luego, que los desarrolladores no serán los únicos afectados. También gente que trabaja en áreas de marketing, distribución y más servicios. Es decir, se producirá un efecto dominó.

¿Por qué llegaremos el extremo de ver cómo ciertos estudios de videojuegos deben cesar sus operaciones? El susodicho afirma que existen muchas empresas cuyo estado financiero no es saludable. Su modelo de negocio no es rentable y, tarde o temprano, esa situación los termina fulminando porque los ingresos no cubren los enormes gastos que implica desarrollar un título.

"Si 2023 fue el año de los despidos, 2024 será el año de los cierres. No solo los desarrolladores, sino también las editoras, los medios y las empresas de servicios. Hay demasiados negocios que no son rentables en el sector de los videojuegos."

La pandemia, la raíz del problema para los estudios de videojuegos

Evidentemente, todo tiene una causa, y en esta situación es inevitable hablar de pandemia. La crisis sanitaria, ciertamente, impulsó a los videojuegos hasta niveles nunca antes vistos en términos de ingresos. Pero no todo era color de rosa, ya que los estudios tuvieron que frenar el desarrollo de sus siguientes lanzamientos porque no era posible continuar con la actividad habitual. Al menos no al ritmo al que estaban acostumbrados.

Esto provocó que, en años posteriores a la pandemia, no fueran capaces de lanzar una cantidad de juegos suficiente para mantener su negocio saludable. Entonces, hemos llegado a 2024 y la situación, aparentemente, está por explotar —o ya lo hizo—.

Muchos videojuegos recibieron luz verde en 2020 y 2021. Necesitamos llegar a niveles previos a la pandemia en términos del calendario de lanzamientos, y eso probablemente llevará dos años. Ya se puede ver que las editoras lanzan menos juegos. Eso está sucediendo en todas partes. Las tiendas están saturadas, no solo Steam, y los juegos simplemente no ofrecen los niveles [de calidad] que solían tener."

Así pues, ese detrimento en la calidad, aunado a que las personas están gastando menos dinero en videojuegos por la incertidumbre financiera que se vive a nivel mundial, han provocado que los estudios de videojuegos y editores vean cómo sus ingresos caen de manera notable. No obstante, los gastos continúan siendo los mismos de antes, por lo que llegará un momento en que se verán obligados a recortar costes o, en el peor de los casos, cerrar la empresa.

"Los estudios crecieron muy rápido durante la pandemia y la gente está gastando menos dinero en videojuegos durante una crisis. Lamentablemente, la burbuja está estallando. Espero que surjan nuevas empresas que revolucionen la forma en que desarrollamos juegos y establezca un precedente para que los estudios más grandes lo sigan", concluyó otro entrevistado.

