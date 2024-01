Cristóbal Balenciaga de Disney+ profundiza en seis episodios en la vida del diseñador. Pero más allá de ser solo una biografía detallada (que lo es), también analiza varios de los puntos más incómodos del contexto del artista español. En especial, cuando el guion de Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga, pondera acerca de la política y la orientación sexual de la reconocida figura.

Al mismo tiempo, en su rumoreado carácter paranoico y obsesión por el trabajo. Como se recordará, el gran hombre de la moda español, fue bastante enigmático y ambiguo acerca de su ámbito personal. No solo por haber alcanzado el apogeo de su éxito en momentos en que la cultura era especialmente conservadora. Además, por ser parte de la forma en que Balenciaga comprendía el arte.

La producción de Disney+ no ignora nada de lo anterior y lo explora con cuidado. Eso, a pesar de que hay pocos testimonios directos acerca de la vida de Balenciaga y sus opiniones sobre temas especialmente polémicos. Aun así, es evidente que la serie, intenta dar contexto histórico y un punto de vista realista a los elementos más controversiales. ¿Realmente ignoró la Guerra Civil que ocurría en España mientras luchaba lograr el éxito? ¿Le afectó la presión sobre su sexualidad en una época especialmente represiva? ¿Sabía coser, al menos en la forma en que lo muestra la trama, en que aparece su taller parisino lleno de máquinas de costura que utiliza con destreza?

Te dejamos los tres puntos más polémicos que presenta la serie y que son parte de la historia no autorizada del diseñador. Algo que se incorpora a la historia con un tono elegante, pero también, especial cuidado y detalle al contar la vida del que fuera uno de los grandes modistos de España. A la vez, un hombre que no solo analizó el sentido de la moda desde el arte, sino que la convirtió en un patrimonio visual que todavía se celebra y se admira como obras de arte textiles y de diseño.

La inspiración de Cristóbal Balenciaga

En la serie, se muestra, en diferentes secuencias y capítulos, uno de los elementos más debatidos de las diferentes colecciones del célebre modisto. A saber, que la mayoría de sus vestidos y trajes Prêt-à-porter, provenían de la inspiración directa de varias obras pictóricas muy conocidas. La idea, ha pasado a ser parte de una especie de mito acerca de su talento y corte clásico, pero en la producción de Disney+ se le da un sentido más elaborado. En otras palabras, que Balenciaga (interpretado por Alberto San Juan), incluyó en varias de sus colecciones más famosas la reinvención de algunas de las grandes pinturas del mundo del arte universal. ¿Cierto o falso?

Se trata de un dato verdadero. Aunque las diferentes referencias de Balenciaga incluían también la escultura y los diversos movimientos de la moda en Europa, su principal fuente de inspiración era el arte. Lo demostró más de una vez. En su colección de 1960, incluyó un traje con vestido de satén en color rojo, con hilos metálicos y mostacilla, inspirado directamente en el cuadro El cardenal don Luis María de Borbón y Vallabriga de Francisco de Goya.

En la misma colección, podía verse un vestido de novia, de satén blanco y detalles en visón, que emulaba, casi detalle a detalle, la obra Fray Francisco Zúmel de Francisco de Zurbarán, pintado 1628. Pero uno de sus vestidos más conocidos y con influencia más notoria, se incluyó en su trabajo de 1967. Una de las piezas en exhibición, es una combinación de noche de capelina, en color amarillo metalizado y forma de columna, que recuerda inmediatamente a La Anunciación de El Greco. Esta última, pintada en 1576 y una de las favoritas del modisto.

En el argumento, puede verse que el artista toma referencias incluso de obras más contemporáneas como la Guernica de Pablo Picasso. Lo que brinda al conjunto de su trabajo una visión más elaborada y consciente del conjunto artísticos y sociales que rodeaban su quehacer como creador.

Un diseñador que, también, sabía coser

Con frecuencia, se insiste en que Cristóbal Balenciaga era admirado por otros grandes nombres del mundo de la moda — incluyendo a Coco Chanel — por saber coser. En otras palabras, que no solo diseñaba sus fastuosos trajes. A menudo participaba en la confección. De hecho, esta versión de la vida de Balenciaga, forma parte de la serie de Disney+. La producción muestra en varias oportunidades el taller del guipuzcoano en París, así como también, demostrando sus habilidades para diferenciar telas, formas de tejido y el rastro de máquinas de zurcido. ¿Es real esa imagen casi idílica de Balenciaga?

Lo es. De hecho, la madre de Balenciaga era una costurera que enseñó a su hijo todos los secretos del arte de coser. Lo que permitió al diseñador no solamente participar en cada parte de proceso de creación de varios de sus vestidos más conocidos. También, hacerse famoso entre las diferentes casas de moda parisinas por un tipo de habilidad no demasiado frecuente entre los nombres más reconocidos del negocio.

La vida sexual y política de un mito

Cristóbal Balenciaga fue un hombre misterioso. En muchas biografías se le describe obsesionado por su trabajo, paranoico y ansioso. Pero los rumores acerca de la influencia de la política y el poder en España durante el punto más alto de su carrera, nunca han sido del todo profundizados. En especial, el momento que atravesó a nivel personal, cuando en plena Guerra Civil, debió cerrar las puertas de sus talleres de San Sebastián, Madrid y Barcelona. Para posteriormente huir a París. Se le acusó de apolítico y de, incluso, dejar atrás al país y los duros conflictos que aquejaban a la sociedad de la época. ¿Qué es cierto en toda esa versión?

En realidad, la trama recoge la misma opinión del historiador Javier González de Durana en su libro Cristóbal Balenciaga. Moda, política y sociedad durante la Guerra Civil, 1936–39 (San Sebastián y París). Esto es: que el diseñador no era ajeno ni mucho indiferente — como se le acusó en varias oportunidades — de lo que ocurría en España. Solo que en mitad del conflicto, se vio obligado a tomar decisiones extremas para salvar su vida y su carrera.

Lo que lleva al siguiente punto: Balenciaga no ocultaba su orientación sexual, lo que le habría puesto en peligro en mitad del conflicto bélico. La serie de Disney+ no profundiza demasiado en ambos puntos — los utiliza, más bien, como contexto — pero, aun así, no los ignora. De hecho, dos de las parejas del diseñador forman parte de la historia para la pantalla pequeña. Un paso interesante para narrar los escenarios íntimos de un hombre conocido por ser enigmático y en especial, reservado el ámbito personal.

