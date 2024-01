Microsoft está lista para desarrollar juegos y lanzarlos en todas las plataformas, incluidas las consolas de PlayStation y Nintendo. El director ejecutivo de la tecnológica, Satya Nadella, abrió la puerta a convertir Xbox en una editora, similar a lo que hizo SEGA tras fracasar con el Dreamcast. Las declaraciones llegan a pocos días de conocerse que algunos de sus juegos exclusivos se lanzarían en otras consolas.

En una entrevista con Bloomberg, Satya Nadella ofreció su punto de vista sobre la estrategia de Microsoft en la inteligencia artificial y otros segmentos de la industria. El jefe máximo de la empresa habló de su asociación con OpenAI y el efecto que ha tenido el formar alianzas con otras compañías. Si bien la charla se centró en IA, Nadella dedicó unos segundos a hablar de lo que significó la compra de Activision Blizzard.

“Nos encantan los juegos. De hecho, Flight Simulator se creó incluso antes que Windows. Pero éramos el número tres, el número cuatro”, declaró Satya Nadella. “Y ahora, con Activision, creo que tenemos la posibilidad de ser un buen editor para Sony, Nintendo, PC y Xbox. Estamos entusiasmados con el cierre de esa adquisición y me alegro de haberlo logrado.”

El director ejecutivo de Microsoft mencionó algo parecido durante una reunión con accionistas a inicios de diciembre. Ante una pregunta sobre el futuro de Xbox, Satya Nadella respondió que los videojuegos son un negocio principal para la compañía y quieren hacer su mejor trabajo en ello.

“Creemos que ahora tenemos la capacidad de hacer realmente lo que siempre nos propusimos, que es construir juegos geniales y ofrecerlos a personas en todas las plataformas, claro, que son Xbox y las consolas, las PC y ahora incluso los juegos móviles y los juegos en la nube”, aseguró el directivo.

¿Veremos juegos de Xbox en PlayStation y Nintendo Switch?

Sea of Thieves podría llegar a la PlayStation.

La idea de lanzar juegos de Xbox en PlayStation y Nintendo Switch no es descabellada. De entrada, la compra de Activision Blizzard implica que Call of Duty ya forma parte del catálogo de Microsoft, por lo que el próximo juego de la serie sería publicado por Xbox. Lo mismo ocurre con los juegos de Bethesda, Rare o cualquier estudio first party de la compañía.

La pérdida de exclusivas preocupa a los fanáticos de Xbox. La idea de que juegos como Hi-Fi Rush o Sea of Thieves lleguen a consolas de la competencia no ha sido bien recibido por algunos. De momento no existe confirmación sobre la llegada de estos u otros títulos a PlayStation 5 o Nintendo Switch.

Phil Spencer aseguró que están comprometidos con su base de jugadores y cerró la puerta a Game Pass en otras consolas. No obstante, el mismo Spencer ha mencionado en múltiples ocasiones sus intenciones de ampliar el ecosistema de Xbox y llegar a la mayor cantidad posible de usuarios. Eso incluye los televisores inteligentes de Samsung o las consolas portátiles que compiten con la Steam Deck.

Si algo aprendimos de la gestión de Satya Nadella es que Microsoft dejó atrás el concepto de exclusividad que imperó durante sus primeras décadas. Una de sus primeras decisiones al frente de la compañía fue el lanzamiento de Office para iPad. La tecnológica amplió sus servicios a todas las plataformas posibles con el fin de maximizar sus ingresos.

Es posible que el último bastión en adoptar esta estrategia sea Xbox. Microsoft podría ampliar su negocio de servicios (Game Pass) a las plataformas rivales en la próxima generación. Al final del día, los 69.000 millones de dólares que pagaron por Activision Blizzard no se van a recuperar vendiendo consolas.

