La industria de los videojuegos ha iniciado el año con gran polémica. Según múltiples reportes, Microsoft se está planteando lanzar algunos de los juegos exclusivos más importantes de Xbox en consolas PlayStation y Nintendo. Aunque no existe ninguna confirmación al respecto, todos los rumores apuntan a que serán, en principio, dos títulos: Sea of Thieves y Hi-Fi Rush, desarrollados por Rare y Tango Gameworks, respectivamente.

Vamos en orden. Todo inició cuando uno de los miembros del podcast Nate the Hate dejó caer una bomba: Microsoft planea lanzar, durante este mismo año, uno de sus juegos más aclamados en otras plataformas.

"En el calendario de 2024, Microsoft llevará uno de sus juegos más aclamados al sistema de un competidor. El título al que me refiero fue recibido con grandes elogios por parte de la crítica. A los fans les encantó y estuvo dentro la conversación sobre el juego del año durante el año de su lanzamiento. Cuando el anuncio se produzca, creo que habrá mucha emoción porque es un juego de gran calidad."

Aunque no reveló de cuál se trata, todas las miradas apuntaron rápidamente a Hi-Fi Rush. Para muchos, de hecho, fue el mejor título exclusivo que Xbox lanzó en 2023; incluso por encima de Starfield.

El reporte ganó fuerza porque el usuario de ResetEra lolilolailo, quien en el pasado ya ha filtrado información confiable sobre futuros lanzamientos de Xbox y Nintendo, dejó entrever que, efectivamente, Hi-Fi Rush dejará de ser exclusivo de Xbox.

Luego está la rumorología en torno a Sea of Thieves. Jeff Grubb, cuyos reportes sobre la industria de los videojuegos suelen ser fiables, dijo en el podcast Giant Bomb que el juego de piratas de Rare podría probar suerte en consolas PlayStation y en la Nintendo Switch.

"Sobre Sea of Thieves, diré que escuché que podría llegar a otras plataformas. Cuando comencé a escuchar estos rumores, pensé: probablemente se trata de Sea of Thieves, porque escuché que podría llegar a Switch y PlayStation", expresó Grubb.

El reporte quedó reforzado poco después por Stephen Totilo, uno de los periodistas más respetados de la industria. En su blog Game File, reveló que Microsoft estaba considerando el lanzamiento de Sea of Thieves en consolas PlayStation. El sorpresivo movimiento podría producirse a lo largo de 2024.

Si no fuera por la confiabilidad que transmiten todas las fuentes señaladas, los rumores sobre Sea of Thieves y Hi-Fi Rush llegando a otras plataformas no hubieran transcendido. Sin embargo, hoy son el origen de un enorme debate, especialmente dentro de la comunidad Xbox.

Ahora bien, la realidad es que no todos ven con buenos ojos la posible llegada de Sea of Thieves y Hi-Fi Rush a otras plataformas. ¿Por qué? Algunas opiniones coinciden en que comprar una consola Xbox podría dejar de ser atractivo si sus juegos exclusivos tendrán un lanzamiento posterior en PlayStation y Nintendo.

Y si bien llevan algo de razón, debemos considerar que Microsoft toma decisiones en favor de su negocio. Si considera que lanzar Sea of Thieves y Hi-Fi Rush más allá de Xbox le puede generar ingresos, tiene toda la libertad de hacer lo que mejor le convenga…

