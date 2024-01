Matter casting, la característica del estándar Matter que permite la retransmisión de contenido desde una aplicación a otro dispositivo, ya está disponible para Prime Video. Amazon, una de las creadoras del estándar, ha confirmado durante el CES de Las Vegas que los usuarios podrán enviar el contenido de la app al Echo Show 15 y, más adelante, a otros televisores con Fire TV integrado.

Amazon también ha destacado que la función de Matter casting llegará próximamente a otros servicios de transmisión de contenido en streaming, incluyendo Plex, Pluto TV, Sling TV, Starz y ZDF. Se habilitará, además, en las TV de Panasonic que tienen Fire TV integrado. De este modo, si un usuario está viendo una película en su móvil desde Prime Video y quiere continuar en el televisor, solo tiene que pulsar en el botón de ‘Cast’ que aparecerá en la pantalla y seleccionar el modelo de televisor.

Esta función de Amazon, en realidad, no es ninguna novedad. Tanto Apple como Google llevan incluyéndola durante años en sus dispositivos. En el caso de la compañía de Cupertino, se llama AirPlay, mientras que Google bautizó a su tecnología de transmisión de contenido MiraCast —también conocido como Chromecast—. La diferencia, es que Matter casting es un protocolo abierto, y cualquier fabricante de hardware o desarrolladores de aplicaciones puede introducirlo en sus dispositivos sin necesidad de limitarse a un sistema operativo.

Amazon puede ser la única gran compañía en activar esta característica

Ahora bien, que Amazon haya hecho compatible sus equipos y servicios con Matter casting, no quiere decir que Google y Apple lo hagan. Ambas compañías, aunque también son fundadoras y utilizan el estándar Matter, no están obligadas a hacerlo y pueden continuar utilizando sus propias tecnologías. No obstante, las aplicaciones también pueden activar Matter casting si lo desean para que los usuarios puedan compartir contenido desde el móvil a aquellos televisores compatibles.

Matter casting, además, es solo una de las múltiples ventajas que ofrece Matter; creado por Amazon, Google y Apple. Este estándar, en concreto, permite una interoperabilidad entre los diferentes accesorios inteligentes, aunque sean de diferentes fabricantes.

De este modo, si por ejemplo un usuario compra una bombilla inteligente (compatible con Matter, claro) podrá conectarla a cualquier servicio y hacerla funcionar con cualquier asistente, como Amazon Alexa, Google Assistant o Siri. Desde hace unos meses Matter solo se limitaba a dispositivos inteligentes, como bombillas u otras luces, sensores, termómetros, etc. Ahora, sin embargo, los electrodomésticos, como frigoríficos o lavadoras inteligentes, también pueden asistir este sistema.

