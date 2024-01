En octubre pasado, Apple presentó sus chips más potentes hasta la fecha: los M3, M3 Pro y M3 Max. Sin embargo, muchos han quedado a la espera del ansiado M3 Ultra. La buena noticia es que aparentemente llegaría este año, y de la mano de un nuevo Mac Studio.

Así lo afirma un reciente informe de TrendForce. La firma estima que los de Cupertino podrían presentar al próximo integrante de la familia Apple Silicon en la WWDC 2024. Una estrategia que no suena nada descabellada, aunque ya está provocando especulaciones.

Es que, si bien se menciona al Mac Studio como la plataforma elegida por Apple para introducir al M3 Ultra, no sucede lo mismo con el Mac Pro. Esto ya está dando lugar a suposiciones de que este último podría no ser actualizado de forma inmediata.

El Mac Pro recibió su esperado upgrade a Apple Silicon en 2023, cuando su primera versión "no Intel" apareció en escena portando un M2 Ultra. No obstante, su presentación arrojó un sabor agridulce y para muchos no fue la evolución que se esperaba. Esto debido a que, salvo por la inclusión de puertos PCIe, su hardware era el mismo que el del Mac Studio con M2 Ultra.

Los rumores de un Mac Studio con M3 Ultra han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la superposición entre este equipo y el Mac Pro, y los problemas que Apple puede afrontar al no simplificar su catálogo de escritorio.

El M3 Ultra, ¿listo para salir a escena?

¿Se sumará el M3 Ultra a sus "hermanos" este año?

Tal y como mencionamos en párrafos anteriores, la introducción del M3 Ultra de la mano del Mac Studio en la próxima WWDC no carece de lógica. Con respecto al Mac Pro, la hipótesis de que no sea actualizado inmediatamente a ese chip vuelve a plantear incógnitas sobre su futuro. Aunque es una realidad que si Apple hubiese deseado discontinuarlo, ni siquiera hubiese lanzado una versión con Apple Silicon.

Tampoco debemos olvidar que en su momento se rumoreó que los de la manzana estaban probando una versión todavía más potente de su SoC, supuestamente llamado M2 Extreme, que nunca vio la luz. Por ende, es imposible saber si existe algo más allá para el Mac Pro, independientemente de lo que suceda a futuro con el M3 Ultra.

El informe de TrendForce también arroja algunos otros datos que se pueden calificar como curiosos. Indica, por ejemplo, que TSMC produciría el chip M3 Ultra utilizando un nodo N3E, la versión más avanzada de su proceso litográfico de 3 nanómetros. Se rumora que es el mismo que se implementará para desarrollar el chip A18 de los iPhone 16 que llegarán este año.

Esto tal vez no signifique demasiado para el común de las personas, pero implicaría un cambio en comparación con los demás integrantes de la línea M3. Tengamos en cuenta que la familia más reciente de Apple Silicon se fabrica utilizando nodos N3B. De modo que el caso se debe tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque si los de Cupertino mantienen lo ya visto en los M1 Ultra y M2 Ultra, el M3 Ultra estará conformado por dos M3 Max fusionados.

Resultaría bastante extraño, entonces, que TSMC aplique un nuevo proceso de fabricación para implementarlo solamente en el M3 Ultra. Es por ello que, como siempre decimos, lo mejor es tomar estas informaciones con pinzas. Por lo pronto, tendremos que esperar hasta la WWDC 2024, que seguramente se realizará en junio, para saber si efectivamente este chip debuta en el Mac Studio o en el Mac Pro, en ambos, o en ninguno.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente