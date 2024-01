Tras su paso por la pantalla grande, Los asesinos de la luna prepara su llegada al vídeo en streaming. Lo mejor es que no tendremos que esperar demasiado, ya que su estreno se encuentra a la vuelta de la esquina. Apple TV+ confirmó que la película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo Di Caprio, estará disponible a partir del próximo 12 de enero. Desde luego, será exclusiva del mencionado servicio.

Previo a su proyección en cines, sabíamos que Los asesinos de la luna llegaría a Apple TV+ a principios de 2024. Sin embargo, no conocíamos la fecha exacta, hasta ahora.

Los asesinos de la luna tuvo un recibimiento excepcional por parte de la crítica. Sin embargo, ese mismo éxito no pudo replicarse en la taquilla. Al momento de escribir esta publicación, el largometraje suma una recaudación de 156 millones de dólares a nivel internacional. Considerando que costó unos 200 millones de dólares, está claro que ha resultado ser un rotundo fracaso.

Ahora bien, el objetivo de Apple es que Los asesinos de la luna destaque más allá del cine. Es posible que muchas personas, sabiendo que estaría disponible en Apple TV+, hayan decidido esperar para disfrutarla en casa. Los tiempos están cambiando y es innegable que el vídeo en streaming sí le está ganando terreno a las salas de cine.

Sería interesante, por lo tanto, saber si el número de suscriptores de Apple TV+ crecerá notablemente tras el estreno de Los asesinos de la luna. Es la única manera de medir si el filme de Scorsese es capaz de generar dinero a los de Cupertino en el sector del streaming.

Otro evento que podría impulsar la popularidad de Los asesinos de la luna son Los Oscar 2024. Es casi un hecho que estará nominada en múltiples categorías, provocando que más personas se interesen en ella y abran la cartera para verla en Apple TV+.

Los asesinos de la luna se estrenó el 19 de octubre en cines. Su reparto de lujo está conformado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow y Brendan Fraser, entre otros. Está basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, que narra los asesinatos de un grupo de nativos osage que tuvieron lugar entre 1910 y 1930.

La sinopsis de IMDB menciona: "Miembros de la tribu Osage en los Estados Unidos son asesinados bajo circunstancias misteriosas en la década de 1920, provocando una importante investigación del FBI”

