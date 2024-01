La industria de los videojuegos ha iniciado 2024 de una manera bastante complicada. Miles de desarrolladores están perdiendo su trabajo y el último estudio en sumarse a esta difícil situación es Eidos Montreal. El equipo canadiense, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), confirmó que tuvieron que prescindir de 97 empleados. Cabe mencionar que Jason Schreier, periodista de Bloomberg, ya había reportado la noticia minutos antes, añadiendo que un nuevo juego de Deux Ex fue cancelado.

"Durante los últimos 17 años, nuestros equipos en Eidos han trabajado en algunas de las marcas más queridas de la industria, combinando una narración profunda e innovación en juegos únicos. Hemos creado experiencias memorables y obtenido múltiples premios de los que estamos orgullosos, porque sabemos que los miembros de nuestros equipos han puesto su corazón y alma en todos ellos. El contexto económico global, así como los desafíos de nuestra industria y la reestructuración integral anunciada por Embracer, finalmente han impactado a nuestro estudio. Se ha tomado la decisión difícil de dejar partir a 97 personas de los equipos de desarrollo, la administración y servicios de apoyo." Eidos Montreal.

Adiós al nuevo juego de Deus Ex

A pesar del panorama negativo, en Eidos Montreal se muestran comprometidos en seguir haciendo juegos basados en sus propiedades intelectuales más conocidas. Sin embargo, esta parte del comunicado queda entredicho porque, de acuerdo a Bloomberg, Embracer no solo despidió a casi un centenar de empleados, también canceló la próxima entrega de Deus Ex.

Aunque no existía demasiada información al respecto, había mucha expectación por lo nuevo de la franquicia. Los anteriores dos títulos, Deus Ex: Human Revolution y Deus Ex: Mankind Divided, tuvieron una excelente recepción por parte de la prensa especializada y por los propios jugadores.

Lo peor de todo es que, supuestamente, el nuevo Deus Ex ya tenía dos años en desarrollo, un periodo considerable de tiempo que se ha ido a la basura. Hoy, ya no solo el futuro de Deus Ex es incierto, igualmente el de Eidos Montreal y el de la propia Embracer Group.

Embracer, de problema en problema

Durante 2021, Embracer comenzó una agresiva campaña de adquisiciones. Inició comprando Gearbox (Borderlands) tras desembolsar 1.300 millones de dólares. Un año después, se hizo con los estudios occidentales de Square Enix. Específicamente, Crystal Dynamics, Eidos-Montreal y Square Enix Montreal. Por lo tanto, franquicias como Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain pasaron a formar parte de su catálogo de propiedad intelectuales.

La joya de la corona llegó en agosto de 2022, cuando anunciaron que casi todos los derechos de El Señor de los Anillos ahora les pertenecían.

A partir de mayo de 2023, no obstante, inició su debacle. La compañía perdió la mitad de su valor en la bolsa porque no pudieron cerrar un acuerdo que les habría permitido recibir una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. Así pues, Embracer ha venido sufriendo todo tipo de problemas económicos desde aquel entonces. Tristemente, hoy Eidos y Deux Ex resultaron perjudicados, pero puedes estar seguro de que no serán los últimos.

