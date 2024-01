La DGT va a cambiar algunas de las normativas que se daban por supuestas a la hora de andar en moto en carretera. El organismo regulador del tráfico en España va a poner en marcha una serie de medidas para los usuarios de motocicletas que va a cambiar muchas de las dinámicas que se usan a día de hoy.

En primer lugar, los cascos. La DGT va a limitar los tipos de cascos que se pueden usar a la hora de montar en moto. Más allá de permitir, como es lógico, solo los que estén homologados, no permitirá el uso de cascos que dejen desprotegida la cara, la barbilla o la nuca. Dicho de otro modo, cuanto entre en marcha esta medida de la DGT, los cascos tipo Jet, uno de los más utilizados por las motos compartidas o por usuarios en ciudad, pasarán a estar prohibidos en carretera.

Solo cascos homologados y guantes obligatorios en 2024

¿Y qué cascos serán los permitidos? Los integrales o las integrales modulares, siempre que estén homologados en función de la normativa europea. Es decir, se permitirán el uso de cascos que en circulación cubran toda la cabeza, incluyendo la nuca y la barbilla. Y es que pese a que los cascos modulares permiten llevar esa parte al aire cuando están “abiertos”, ofrece una mayor protección de los cascos tipo Jet.

También será obligatorio el uso de guantes a la hora de montar en moto. No obstante, hay una salvedad para la nueva normativa, tanto para el tipo de casco como para la utilización de guantes en moto: solo se aplicará de forma obligatoria cuando se circule por carretera, puesto que por vías urbanas se mantienen las obligaciones actuales,

No es el único cambio que tiene en marcha la DGT para los conductores de motos: la Dirección General del Tráfico quiere implantar un curso adicional para la conducción de motos de 125 cc. Para llevar estos modelos no es necesario sacarse un carnet adicional si ya se tiene el de coche y siempre que la potencia de la moto sea de 11kW (uno 14,96 CV) o inferior. No obstante, el cambio de la DGT podría suponer la necesidad de realizar un cursillo adicional para conducir este tipo de motos.

