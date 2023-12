Overview: Mark Wahlberg anunció que el guion de 'Uncharted 2' ya está terminado. Eso sí, la película todavía no tiene fecha de estreno.

Uncharted fue la primera producción live-action que puso en marcha la ambiciosa estrategia de Sony para adaptar las mejores franquicias de PlayStation a la pantalla grande. Su éxito, aunque moderado, fue suficiente para que la productora diera luz verde a una secuela, misma que ha estado en desarrollo desde hace un año, aproximadamente. Hoy, sin embargo, finalmente tenemos una actualización más precisa sobre el estado actual de Uncharted 2.

En una entrevista con The Direct, Mark Wahlberg, quien interpreta a Víctor Sullivan ('Sully'), anunció que el guion de Uncharted 2 ya está terminado.

El actor incluso se dio el tiempo de bromear sobre el característico bigote que su personaje tiene en los videojuegos, y que extrañamente brilló por su ausencia durante casi todo el primer filme. Parece, eso sí, que en Uncharted 2 lo tendrá.

"He escuchado muchas ideas diferentes. Sé que alguien ha escrito el guión y todavía está trabajando en él, y consistiría en tener el bigote todo el tiempo. Lo cual tiene mucho sentido, porque en la escena final [de la primera película], tengo el bigote" Mark Wahlberg.

El siguiente paso, desde luego, será que Sony Pictures y PlayStation Productions aprueben el guion. Si cumple con sus exigencias, ambas compañías podrán poner en marcha el rodaje en algún punto del próximo año. Por desgracia, es poco probable que su estreno se produzca en 2024.

También hay que considerar que los actores protagonistas, el ya mencionado Wahlberg y Tom Holland (Nathan Drake), tienen compromisos con otras producciones. Esperemos que pueden organizar sus agendas para que Uncharted 2 no sufra ningún retraso.

Uncharted vio la luz a principios de 2022. Pese a la popularidad de la franquicia en los videojuegos, el filme arrancó su promoción con polémica. ¿Por qué? No todos estaban de acuerdo con la elección de Tom Holland en el papel del icónico Nathan Drake.

Al final, Uncharted resultó ser una propuesta decente. Había que considerar, no obstante, que al tratarse de una adaptación, sus responsables se otorgaron ciertas libertades narrativas. Cambiaron detalles clave de la historia que conocimos en los videojuegos, pero nada grave que encendiera las alarmas de la siempre exigente comunidad gamer.

La recaudación de Uncharted alcanzó los 401 millones de dólares. Nada mal si tomamos en cuenta que su inversión fue de 120 millones. Fue gracias a estas cifras que en Sony Pictures vieron un enorme potencial de éxito. No solo con Uncharted, sino también con otras propiedades intelectuales de PlayStation.

Tras Uncharted, llegó la película de Gran Turismo, que tuvo un recibimiento positivo entre los fans. En el mundo de las series se estrenó The Last of Us y Twisted Metal, siendo la primera todo un fenómeno de la televisión. Evidentemente, en camino vienen otras producciones. Las series de God of War y Horizon van de camino a Amazon Prime Video y Netflix, respectivamente. Además, están confirmados los filmes de Ghost of Tsushima, Days Gone y Gravity Rush.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente