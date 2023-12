Deadpool 3 está teniendo numerosos problemas de filtraciones, y con razón. Primero, porque será la única película del Universo Cinematográfico de Marvel en todo 2024. Pero además, porque marcará el debut del Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds y del Lobezno de Hugh Jackman en la franquicia.

Gracias a la trama multiversal, ambos personajes llegarán a la saga acompañados de, presuntamente, infinidad de cameos y sorpresas para los fans de X-Men y producciones similares. Por eso, no es de extrañar el interés que levanta ya en su rodaje.

Tanto antes como después de la huelga de actores, los paparazzi han conseguido bastantes fotos de las grabaciones de Deadpool 3. En ellas se han revelado múltiples detalles que han reventado parte de la experiencia a los espectadores. Algo contra lo que Reynolds está intentando luchar.

En primer lugar, hace unos días, el actor publicó un mensaje con su opinión sobre lo que está pasando con el filme, que escapa por completo a su control. Y ahora ha querido seguir el juego falseando filtraciones con las que reírse de la situación.

"Deadpool comenzó con una filtración. Así que me uno. Pero, POR FAVOR, no abusen de la frase 'Deadpool Leaks' porque podrían arruinar los resultados de búsqueda si alguien está buscando filtraciones de Deadpool, spoilers de Deadpool o tal vez primicias de Deadpool", bromea el actor en sus redes sociales. Junto a esta publicación, ha añadido cinco imágenes editadas del rodaje de Deadpool 3 que han provocado múltiples carcajadas entre sus seguidores.

En la primera de ellas puede verse a Deadpool y a Lobezno mirando nada menos que a un Predator. La siguiente, una de las más celebradas, incluye a Mickey Mouse y al protagonista sujetando una bolsa de dinero que acaba de recibir del ratón. En la tercera, un gigantesco logo de la empresa Quibi aparece de fondo. En la cuarta se referencia a Wally Feresten, el hombre que se encarga de sujetar las tarjetas con notas para los actores detrás de las cámaras de los programas Saturday Night Live y Late Night with Seth Meyers. Para la última imagen, el icónico Steve Urkel hace acto de presencia.

Ryan Reynolds se cansa de las filtraciones de Deadpool 3

Pese a que parece tomárselo a risa, en realidad Reynolds está bastante harto de las filtraciones de Deadpool 3. Por ello, días atrás también recurrió a las redes sociales para referirse al tema con más seriedad.

"Las sorpresas son parte de la magia del cine. Es importante para nosotros rodar la nueva película de Deadpool en entornos reales y naturales, utilizando efectos prácticos en lugar de hacer la película en interiores y de forma digital. Los teleobjetivos siguen estropeando sorpresas y creando una situación difícil para todos", publicó.

"Esperamos que algunas de las webs y redes sociales dejen de mostrar imágenes antes de que estén listas. La película está construida para la alegría del público, y nuestra mayor esperanza es preservar la mayor cantidad posible de esa magia para la película terminada y la gran pantalla", añadía el intérprete. Y es que es consciente de los motivos por los que se ha dado tanto bombo a las filtraciones de Deadpool 3.

"Parte de la razón por la que la gente publica spoilers es porque está emocionada. Me doy cuenta de que estos no son problemas del mundo real y están claramente dentro del grupo de 'problemas buenos'. Me encanta hacer esta película", sentenciaba Reynolds su comunicado. Deadpool 3 llegará a los cines el 26 de julio de 2024.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente