Deadpool 3 es, quizá, la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel. Desde que Disney adquirió Fox y, por lo tanto, los derechos del antihéroe pasaron a ser gestionados por Marvel, el fandom está ansioso por ver su debut. Afortunadamente, la tercera entrega está cada vez más cerca. De hecho, hoy mismo se han filtrado las primeras imágenes de Ryan Reynolds desde el set de rodaje de Deadpool 3.

Aunque Disney y Marvel Studios suelen ser extremadamente cuidadosas cuando se trata de mantener en secreto sus futuras producciones, siempre es difícil evitar las filtraciones. Sobre todo cuando los sets están localizados en lugares abiertos, como es el caso de Deadpool 3. Hoy en día, cualquier persona curiosa lleva un smartphone consigo, y no duda en capturar fotografías cuando tiene la oportunidad.

No sabemos quién consiguió las primeras imágenes de Ryan Reynolds filmando Deadpool 3, pero el material no tardó mucho en propagarse por todo internet. Disney, por lo tanto, tiene imposible frenar su difusión.

Las imágenes muestran a Ryan Reynolds portando el traje del carismático personaje. En unas con máscara, en otras sin ella. Es del conocimiento público que el actor prefiere grabar todas las escenas que sean posibles, excepto aquellas que ponen en gran riesgo su integridad física. Para estas últimas siempre habrá dobles que tomen su lugar.

Desafortunadamente, es complicado tener contexto de lo que sucede en la escena. El set de rodaje de Deadpool 3 parece estar localizado, por ahora, en un bosque. Además, Ryan Reynolds se encuentra al lado de una camioneta familiar que ha sufrido daños, pues ni siquiera tiene el cristal frontal. Al actor, por supuesto, le rodea un completo equipo de producción.

Era cuestión de tiempo para que surgieran filtraciones desde la filmación. ¿El motivo? Deadpool 3 inició su rodaje desde finales del pasado mayo. Es decir, lleva poco más de un mes en marcha.

Lo que sí debería sorprendernos es que Marvel Studios haya logrado seguir adelante con la producción de Deadpool 3 a pesar del negativo panorama que rodea a la industria cinematográfica actualmente.

Debemos recordar que se está desarrollando una huelga de guionistas. El gremio está exigiendo mejores condiciones laborales y, mientras no se alcance un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas, mantendrán su actividad en pausa. En el caso de Deadpool 3, el guion ya estaba terminado desde hace tiempo. Mientras no tengan la necesidad de realizar un ajuste a la narrativa, la película no corre peligro en ese sentido.

Ahora bien, en Marvel Studios no pueden estar totalmente tranquilos con Deadpool 3. Al descontento de los guionistas se le puede sumar, próximamente, la huelga de los actores.

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) están dispuestos a iniciar su protesta en las próximas semanas. En un principio, el plan era paralizar sus actividades a partir del pasado 30 de junio, pero llegaron a un acuerdo para extender el plazo de negociación con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Si no resuelven la situación antes del 13 de julio, la bomba va a estallar en Hollywood.

En tal caso, un buen número de producciones frenarían su rodaje de manera inmediata. Eso incluye, desde luego, a Deadpool 3. El estreno del filme está previsto para el 3 de mayo de 2024.

